車婉婉被珍姐欽點演《三代同糖》 零包袱 獲張國榮私下分享新歌：你是第一個聽

車婉婉接捧主演TVB全新處境劇《愛·回家之三代同糖》，取代播足9年的《愛·回家之開心速遞》，新劇口碑好壞參半，不斷加入《開心速遞》的演員挽救收視。車婉婉日前擔任葉念琛主持的YouTube頻道節目《琛導Casting》嘉賓，親揭獲曾勵珍（珍姐）點名接棒做女一的幕後秘密，當日獲珍姐召見，上到辦公室才發現編審、監製全部在場。珍姐表示《開心速遞》快將結束，但要她保守秘密，並問她能否接受跨越年齡層演外祖母。她直言當時感到難以置信，直率回應：「我當時心想，乜個劇(《開心速遞》會完嘅咩？會結束的嗎？我以為是不會完結的！」

要接替一部播了9年的長壽劇，車婉婉完全冇包袱：「我一向都不是玉女的類型，非得要演年輕女主角，我完全沒有這種包袱。」但她坦言這次壓力極大：「我以前演戲從來沒感受過壓力，但這次完全不同，我到底能提供什麼給觀眾？」她又指要建構一個全新的家庭，所有細節都要靠自己一步步摸索出來。 《三代同糖》並不是車婉婉第一次拍處境劇，她透露，其實當年曾勵珍同樣打電話找她拍《皆大歡喜》，她第一個反應是：「《皆大歡喜》很嘈啊，我不懂得拍處境劇。」但曾勵珍告訴她是唯一一個反派，更安排劉丹、苑瓊丹、李國麟、馬蹄露等資深演員陪她一起入劇組。

她形容第一天開工「像進了鱷魚潭一樣」，全部都是資深演員，對白很厲害、眼神也很厲害，她要在他們面前裝作很鎮定。她更自爆與李國麟的一場戲，對方教她把一隻很臭的墨魚扔到馬蹄露臉上，她笑言「真的很替馬蹄露難過」。她坦言《皆大歡喜》讓她磨出了另一套演電視劇的刀。

車婉婉憑《野獸刑警》獲香港電影金像獎最佳女配角提名。她憶述當時正在冰島拍攝另一部電影，收到提名消息時不敢相信：「但我是新人啊，是不是搞錯了？」得知對手包括舒淇等人後，她直言：「我已經覺得像贏了一樣，所以我其實預訂了慶祝活動。」當時更獲吳君如讚演得好，不過她當時並不明白甚麼才叫做演得好。她又記得與譚耀文一起坐著等提名結果，譚耀文說：「婉婉你行啊！我們在華星已經待了很久了，一有提名應該就有很多戲拍了。」她形容那一刻真的很開心。

談到電影圈的往事，車婉婉特別感激杜琪峯導演的提攜。她憶述當年拍《奪命金》時，自己在電台主持節目，每天五點才下班，杜琪峯的公司特意安排專車到商台接她。她原本聽說杜琪峯脾氣很兇，非常害怕，但對方態度友善，還叫她「夾在資料夾裡瞄著看就好」，不過她堅持要全部背下來。

她形容拍攝《華麗上班族》時，見識到杜琪峯的專業：「他親自拿著攝影機排練，極其精準，他絕不允許你發呆。」她又提到一場一鏡到底的酒吧戲，全部演員都要精準走位，大讚對方非常專業。 除了杜琪峯，車婉婉亦分享了與「哥哥」張國榮合作《戀戰沖繩》的珍貴回憶。她形容這是「可遇不可求」的經歷，當時張國榮知道她很喜歡自己，經常拉著她聊天。有一天，張國榮對她說：「婉婉，你想不想聽《戀戰沖繩》主題曲？我剛剛錄製完，給你聽聽，你是第一個聽的。」她憶述當時用MD機聽，一聽就覺得「太棒了」，更感性表示：「這個時刻是屬於我和張國榮的。」