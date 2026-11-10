范卓賢新歌紀錄與愛犬成長道別故事 MV重現病重一幕觸景傷情落淚

唱作歌手范卓賢Jacky Fan推出全新單曲《千億個白晝》，歌曲由Jacky親自作曲、小克填詞。雖然旋律在一年前已寫好，當時是想刻畫與所愛之人離別的不捨，寫完當天Jacky整日沉浸在不快的情緒之中。直到陪伴他成長的愛犬比比離世，他決定重新修正作品，藉此記錄自己的狀態與心情，同時記載所有寵物主人的情感與回憶，寄望新歌能為所有曾經歷過與摯愛告別的人帶來溫暖與力量。

《金多寶》「敗家仔」客串 新歌 MV亦圍繞Jacky與狗仔由成長到離別的故事。為了完成 MV拍攝，現場除了安排一隻 3 個月大的金毛尋回犬飾演幼年時期，更有兩隻大金毛犬飾演文戲及動作部分，其中一隻更是曾在電影《金多寶》中演出過的「敗家仔」Caski。 首次挑戰與最多毛、年紀最小對手合作， Jacky自言雖然養狗十幾年又極度愛狗，但跟狗狗合作拍攝難度極高：「即使另外兩隻大狗有 training 亦拍過戲，但其實真係唔係想像中咁容易控制，狗仔同人真係有分別，好難！」

MV中另一個重頭戲，是Jacky向導演提出實現開車載狗狗四圍去玩的夢寐以求畫面。事緣今年4月剛考獲車牌的 Jacky，最難忘就是考完牌後，一家人開車與比比出街飲茶，為彼此留下珍貴的回憶碎片，今次在 MV 將這個畫面具象化，亦算圓了他的心願。26 歲的Jacky透露，比比在他10歲時來到家中，幾乎貫穿了他至今大半人生。作為家中獨子，Jacky 直言小時候性格自由奔放，直到比比來到身邊，才首次體會到作為哥哥的責任與守護對象的感受，更被家人笑稱長大了、有責任心。

MV 有一場在手術室拍攝愛犬病重的一幕，令Jacky憶起數個月前愛犬離世的回憶，忍不住落淚。他透露比比離開兩天後，Jacky曾夢見牠去了一個景色極美、日落呈現紫色的大草原，夢中的比比下身更化身成一隻駿馬在大草原奔跑。Jacky感悟與最愛的人或寵物離別，反而能成為活下去的動力，然後帶著期待，希望未來的某一天大家能夠再次重逢，分享彼此未曾見過的事情與經歷，這也是新歌《千憶個白晝》希望寄語所有曾經歷過與摯愛離別的人帶來溫暖與力量。