熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Nov-10 17:17
更新：2026-Nov-10 17:17

幾田莉拉：夢想與回憶｜YOASOBI主音赴美拍紀錄片 ikura朝聖《歌舞青春》取景地

分享：
20260819 eri 1014002

ikura屬《歌舞青春》忠粉，今次有幸參觀電影的拍攝場地。

日本天團YOASOBI風靡全球，主音幾田莉拉（ikura）更憑清脆聲線廣受歡迎，她即將推出全新個人音樂紀錄片《幾田莉拉：夢想與回憶》，一連兩集安排1230日在Disney+獨家上架。擁百萬人氣的ikura是迪士尼頻道原創青春音樂電影系列《歌舞青春》（High School Musical）的忠實擁躉，她為紀錄片親身朝聖電影經典場景，與演員Lucas Grabeel（盧卡斯葛雷比爾）夢幻同框，並大談作品如何啟發她走上音樂人之路。 

《幾田莉拉：夢想與回憶》Lilas Dreams & Memories Poster EN 螢幕擷取畫面 2026 11 10 160304 20260823 170135 p o 23618952 VS DisneyLilasDreamsMemoriesSunriseAnnouncement Dropbox 0’31” 螢幕擷取畫面 2026 11 10 160708

攝製隊專程飛抵洛杉磯與鹽湖城實地取景，並跟隨《歌舞青春》頭號粉絲ikura親身朝聖，帶大家重遊電影中的東高中（East High）體育館、飯堂等多個經典拍攝場景，重溫名場面；她更成功邀得當年的幕後製作班底，以及飾演Ryan的Lucas Grabeel驚喜亮相，大爆當年拍攝秘辛！ikura在節目中透露，父母第一次買給她的CD正是《歌舞青春》電影原聲帶，並回顧在美國度過的童年歲月，細述劇中呈現的校園點滴如何與她的成長軌跡緊扣，引起觀眾共鳴。她更送上重大彩蛋，親自重新編曲並演繹神曲《Start of Something New》，誠意滿瀉！《幾田莉拉：夢想與回憶》是由Disney+炮製的最新日本音樂紀錄片，近年Disney+先後推出King & Prince的旅遊真人騷《King & Prince：洛杉磯二人行》、Travis Japan重返出道起點洛杉磯的《Travis Japan到美國放暑假》，滿足廣大J-POP樂迷。

03 ikutarira DREAMS202620MEMORIES 螢幕擷取畫面 2026 11 10 161038 VS DisneyLilasDreamsMemoriesSunriseAnnouncement Dropbox 0’10” 18943843 894205657 18374787277210682 2557296887253405578 n 893438712 18374787268210682 3034272403971442887 n 889970467 18374787220210682 2626676155836248848 n 螢幕擷取畫面 2026 11 10 161441 VS DisneyLilasDreamsMemoriesSunriseAnnouncement Dropbox 0’36” VS DisneyLilasDreamsMemoriesSunriseAnnouncement Dropbox 0’27” (1) 569e03ea6ee0a

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務