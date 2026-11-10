幾田莉拉：夢想與回憶｜YOASOBI主音赴美拍紀錄片 ikura朝聖《歌舞青春》取景地

日本天團YOASOBI風靡全球，主音幾田莉拉（ikura）更憑清脆聲線廣受歡迎，她即將推出全新個人音樂紀錄片《幾田莉拉：夢想與回憶》，一連兩集安排12月30日在Disney+獨家上架。擁百萬人氣的ikura是迪士尼頻道原創青春音樂電影系列《歌舞青春》（High School Musical）的忠實擁躉，她為紀錄片親身朝聖電影經典場景，與演員Lucas Grabeel（盧卡斯葛雷比爾）夢幻同框，並大談作品如何啟發她走上音樂人之路。

攝製隊專程飛抵洛杉磯與鹽湖城實地取景，並跟隨《歌舞青春》頭號粉絲ikura親身朝聖，帶大家重遊電影中的東高中（East High）體育館、飯堂等多個經典拍攝場景，重溫名場面；她更成功邀得當年的幕後製作班底，以及飾演Ryan的Lucas Grabeel驚喜亮相，大爆當年拍攝秘辛！ikura在節目中透露，父母第一次買給她的CD正是《歌舞青春》電影原聲帶，並回顧在美國度過的童年歲月，細述劇中呈現的校園點滴如何與她的成長軌跡緊扣，引起觀眾共鳴。她更送上重大彩蛋，親自重新編曲並演繹神曲《Start of Something New》，誠意滿瀉！《幾田莉拉：夢想與回憶》是由Disney+炮製的最新日本音樂紀錄片，近年Disney+先後推出King & Prince的旅遊真人騷《King & Prince：洛杉磯二人行》、Travis Japan重返出道起點洛杉磯的《Travis Japan到美國放暑假》，滿足廣大J-POP樂迷。