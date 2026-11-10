DAY期待慶祝COLLAR成軍5周年 新企劃向歌影視發展

適逢COLLAR於1月成軍，所以每年聖誕節期間，DAY都會與隊友在工作中渡過，今年亦不例外。而今年更有一些新企劃，跟歌影視都有關係，不過她笑言是秘密，稍後才能夠公布。今年是COLLAR出道5周年，屆時將有慶祝活動，她都很期待。

DAY最近剛剛在西九文化中心的戲曲中文演出完12場舞台劇《鬼到盡頭》，日前舉行慶功宴，大家都十分不捨，並各自分享演出感受。COLLAR其他成員亦有來捧場看她的演出，媽咪更看了三、四場，成了劇團的忠實粉絲。

演舞台劇突傳怪聲

不過今次演出途中，出現了一些怪事，她說：「有幾場演出期間，突然有些怪聲，大家都覺得好愕然，現場觀眾都聽到，所以要立刻執生。事crew都表示不是技術問題，不知聲音從何來。」她笑謂現場有很多人，所以不覺驚慌，只是忙於演出執生。她自言不是一個靈異敏感的人，所以感覺還好。反而有現場觀眾以為是劇組的安排，還指突然的驚嚇聲音很有氣氛。問她有否拜神保平安？她說：「劇組每日都會拜神，潘紹聰亦送了一支經典味四葉聖水給她，我都有用。」她覺得今次演出舞台劇亦令她急速成長，一班人每人一起排練，感覺好像以前《全民造星》的感覺，很希望再有機會演出舞台劇。