張曦雯預告台慶夥羅嘉良跳舞娛賓 獲緋聞男友吳卓羲請食寵物產品 (有片)

無綫集團今日下午假戲曲中心大劇院舉行《TVB邁向60年節目巡禮2027》，安排一眾小生、花旦大陣仗現身，計有陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、張振朗、袁偉豪、龔嘉欣、高海寧、羅子溢、劉穎鏇、蕭正楠、陳曉華、何廣沛周嘉洛、朱敏瀚、阮浩棕、丁子朗等，身為當家花旦之一的張曦雯（Kelly），今日穿上低V牛仔連身裙晒事業線登場，宣布將有兩套新劇於明年出街。
《璀璨之城》今晚慶功
張曦雯在台慶劇《璀璨之城》中有破格演出，一場僅穿內褲的大露背羞辱戲引起熱話，與張智霖鬥完演技後，Kelly跟袁詠儀合作的復仇新劇《模仿人生》亦緊接推出，同劇還有江美儀、羅子溢、張振朗、關禮傑等，另一新劇《模範律師團》則夥拍羅嘉良、楊茜堯、陳煒、滕麗名、劉佩玥等，Kelly希望今日親自見不同客戶，有助日後接job兼可以為公司吸納更多廣告，擁有一把長髮的她自薦可任洗頭水代言人。原來Kelly身上的連身裙今早才試到，自爆原本穿的戰衣更性感，打趣說因太性感已燒掉，大呻今日幾乎無衫著，指另一條裙因太透及沒有合適打底才決定放棄，笑言有裙著已經好開心。因早前接拍《璀璨之城》又傳出撻著吳卓羲，當提起緋聞男友，Kelly笑笑口表示：「我哋今晚都見喇！今晚我哋慶功宴，佢同Chillam請食飯，我哋今晚都會一齊食飯。」兩人近期各有各忙，Kelly父母近日從美國返港，她亦預留時間陪家人，目前未有接拍其他新劇，跟以往年尾一樣忙於準備台慶及頒獎禮。
另外，吳卓羲一向喜歡小動物，他還親自研發及推出寵物健康食品，身為愛貓之人的Kelly表示：「之前拍劇佢都有俾啲sample我試吓。唔係我，係俾我啲寵物試吓。」講完即尷尬喪笑，指貓貓食完好開心，希望對方之後可以給她discount。問到若有客戶斟她與吳卓羲以情侶檔接job，張曦雯就話：「接唔接受？我都唔知道，有先至諗啦，暫時都好似未有。」11月19日台慶逐漸迫近，Kelly當晚會跟特別嘉賓羅嘉良將有表演環節，預告屆時兩人會合作跳舞。