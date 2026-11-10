張曦雯預告台慶夥羅嘉良跳舞娛賓 獲緋聞男友吳卓羲請食寵物產品 (有片)

《璀璨之城》今晚慶功

張曦雯在台慶劇《璀璨之城》中有破格演出，一場僅穿內褲的大露背羞辱戲引起熱話，與張智霖鬥完演技後，Kelly跟袁詠儀合作的復仇新劇《模仿人生》亦緊接推出，同劇還有江美儀、羅子溢、張振朗、關禮傑等，另一新劇《模範律師團》則夥拍羅嘉良、楊茜堯、陳煒、滕麗名、劉佩玥等，Kelly希望今日親自見不同客戶，有助日後接job兼可以為公司吸納更多廣告，擁有一把長髮的她自薦可任洗頭水代言人。原來Kelly身上的連身裙今早才試到，自爆原本穿的戰衣更性感，打趣說因太性感已燒掉，大呻今日幾乎無衫著，指另一條裙因太透及沒有合適打底才決定放棄，笑言有裙著已經好開心。因早前接拍《璀璨之城》又傳出撻著吳卓羲，當提起緋聞男友，Kelly笑笑口表示：「我哋今晚都見喇！今晚我哋慶功宴，佢同Chillam請食飯，我哋今晚都會一齊食飯。」兩人近期各有各忙，Kelly父母近日從美國返港，她亦預留時間陪家人，目前未有接拍其他新劇，跟以往年尾一樣忙於準備台慶及頒獎禮。