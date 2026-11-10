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娛樂
出版：2026-Nov-10 19:45
更新：2026-Nov-10 19:45

TVB節目巡禮｜明年復辦《中年好聲音5》 曾志偉回歸幕前為真人騷《藝員訓練班》任主考官

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鑽石戀愛計劃

Bob林盛斌主持另類配對節目《鑽石戀愛計劃》，專為中年人而設的全新戀愛真人騷。

無綫集團今日下午假戲曲中心大劇院舉行《TVB邁向60年節目巡禮2027》，公開將開拍一系列自家製節目於明年起播出，更宣布已卸任總經理（節目內容營運）一職的曾志偉會為TVB回歸幕前，為《藝員訓練班》真人騷擔任主考官。

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金牌媒人撮合中年男女

除了多部重頭劇之外，更預告有多個綜藝節目陸續推出；今年停辦的《中年好聲音》落實2027年將會復辦，相隔一年新一季載譽歸來的《中年好聲音5》會起用全新評審陣容，更會將舞台延伸至全球，邀請世界各地的實力歌者繼續追夢。繼《女神配對計劃》後，TVB會製作另類配對節目《鑽石戀愛計劃》，為專為中年人而設打造出全新戀愛真人騷，由金牌媒人Bob林盛斌召集全球中年單身男女，不論藝人素人，一起卸下熟齡包袱，重拾年輕的悸動心跳。同時，全新節目《姐姐的契約》屬非典型情感紀錄片，邀來的女性嘉賓全屬職場女強人，擁有企業CEO、家族接班人等背景，會以紀錄片形式探討這些「女強人」為何擁有高質素的條件，卻沒有適合自己的伴侶。

將藝員訓練班搬上舞台

其他節目還有洪永城、羅子溢背妻出走的旅遊節目《大丈夫步步為營》、肥媽、李家鼎、李泳豪、陸浩明的飲食節目《家家有本美味的經》、旅遊CP洪永城、黃翠如再拍檔的《民宿強人》及料理選秀節目《星廚》等，不過最驚喜則是真人騷《藝員訓練班》，首度結合「經典影視IP」與「演技競賽」，打破傳統框架，將藝員訓練班搬上舞台，TVB藝人聯同海選發掘的潛力素人同場較技，在重重考驗中磨煉演技、重塑經典，競逐成為新一代實力演員，發掘下一位耀眼新星，曾志偉將為節目出任主考官，是他今年初宣布改任TVB新設立的諮詢委員會中擔任召集人後以另一身份再度效力TVB。

星廚03 星廚01 星廚02 家家有本美味的經5 家家有本美味的經1 家家有本美味的經2 家家有本美味的經3 家家有本美味的經4 大丈夫步步為營 民宿強人

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