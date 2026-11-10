苗僑偉捉埋三嫂戚美珍跑馬拉松 拒談吳卓羲緋聞：你係咪好傳媒嚟㗎？

挑戰 「則仕Do It」

68歲的三哥出道逾40年，移民加拿大後一直過住半退休生活，閒時打高爾夫球及享受天倫樂，今日他在晚宴上受訪，自言目前沒甚搞作，就本地影視界正處於寒冬期，自己亦未有接拍新劇及電影。三哥與老拍檔周潤發最近再度同框，由於兩人曾合演TVB劇《火鳳凰》、《播音人》等，合照隨即掀起網民熱議，三哥與發哥見面通常是跑步、做運動，對於鄭則仕上屆挑戰兼順利完成10公里賽事，被網民封為「則仕Do It」，三哥透露今年已報名跑10K馬拉松，還指：「我舊年逃避咗，今年發哥唔放過我，舊年佢全力去照顧『則仕Do It』，咁則仕Do It成咗名，喺運動界、馬拉松界已經享負成名，所以今年我哋會有好多人參加，我哋都係10公里。」為迎接馬拉松，他已展開體能訓練，由5公里開始，之後逐步試跑6公里、7公里、8公里，相信到賽事當日，現場人數眾多會自然跑到，三哥自言有做gym及跑步習慣，向來沒有控制飲食，而三嫂戚美珍同樣會參加今屆渣馬，笑言「唔會放過佢」！戚美珍今日戴口罩到場，可能是天氣轉涼疑似冷親作感冒。