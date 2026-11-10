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娛樂
出版：2026-Nov-10 21:30
更新：2026-Nov-10 21:30

苗僑偉捉埋三嫂戚美珍跑馬拉松 拒談吳卓羲緋聞：你係咪好傳媒嚟㗎？

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人稱「三哥」的苗僑偉偕愛妻戚美珍出席今晚（10日）在尖東舉行的EYT好友會聯歡晚宴，一眾TVB昔日同事好友均有現身，包括陳百祥、黃杏秀、黃錦燊、楊盼盼、盧敏儀、彭健新、温柳媚、潘冰嫦、王天麗、張鳳妮、黄允材、余慕蓮、盧海鵬、艾威、陳欣健、吳麗珠、寇鴻萍、方伊琪、蘇姍、黄澤鋒、魏綺清、潘芳芳、李有毅、鄧英敏、吳雨、王晶等，場面熱鬧。

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苗僑偉偕戚美珍出席EYT好友會聯歡晚宴，三嫂疑作感冒戴口罩現身。 (羅錦鴻攝)

挑戰「則仕Do It」

68歲的三哥出道逾40年，移民加拿大後一直過住半退休生活，閒時打高爾夫球及享受天倫樂，今日他在晚宴上受訪，自言目前沒甚搞作，就本地影視界正處於寒冬期，自己亦未有接拍新劇及電影。三哥與老拍檔周潤發最近再度同框，由於兩人曾合演TVB劇《火鳳凰》、《播音人》等，合照隨即掀起網民熱議，三哥與發哥見面通常是跑步、做運動，對於鄭則仕上屆挑戰兼順利完成10公里賽事，被網民封為「則仕Do It」，三哥透露今年已報名跑10K馬拉松，還指：「我舊年逃避咗，今年發哥唔放過我，舊年佢全力去照顧『則仕Do It』，咁則仕Do It成咗名，喺運動界、馬拉松界已經享負成名，所以今年我哋會有好多人參加，我哋都係10公里。」為迎接馬拉松，他已展開體能訓練，由5公里開始，之後逐步試跑6公里、7公里、8公里，相信到賽事當日，現場人數眾多會自然跑到，三哥自言有做gym及跑步習慣，向來沒有控制飲食，而三嫂戚美珍同樣會參加今屆渣馬，笑言「唔會放過佢」！戚美珍今日戴口罩到場，可能是天氣轉涼疑似冷親作感冒。

 

苗僑偉跟後輩五虎吳卓羲曾經合作，對於吳卓羲跟張曦雯合演台慶劇《璀璨之城》傳出緋聞，問到有否留意兩人撻著消息，三哥笑指擔心被記者擺上枱拒作太多評論，更套用吳卓羲金句：「你係咪好傳媒嚟㗎？」強調只是上網看過吳卓羲與張曦雯的相關緋聞，但就大讚兩人在畫面上好合襯。

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苗僑偉夫妻與發哥日前一齊跑步合照，並齊齊報名跑渣馬。

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艾威、苗僑偉、戚美珍、吳雨在晚宴敘舊。 (羅錦鴻攝)

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在尖東舉行的EYT好友會聯歡晚宴，一眾TVB昔日同事好友均有現身。 (羅錦鴻攝)

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