TVB節目巡禮｜劉穎鏇讀書打波經常拎金牌恨拍籃球劇 張振朗為班底願減壽拍《枱底》

劉穎鏇 （Tiffany）、張振朗出席《TVB 邁向60年節目巡禮2027》，Tiffany暫時未有劇集，而張振朗則表示手上有《模仿人生》及《枱底》，他表示《枱底》有兩位「好少見到佢哋合作到」的藝人參與，他直言這個陣容「減幾年命都制！」
對於《試真D唷》亦會開拍續集《試真D？》，問到是否有他再參與，他說：「即係⋯⋯其實我係一位演員嚟，唔知仲有冇時間拍到，唔知會唔會撞期呢？你知我係超級鍾意演戲，我會全程Focus喺演戲上邊，我都好多謝咁多觀眾留言呢套綜藝，問我係咪真係有食個啲羊腦、羊眼，當然拍到就拍，如果撞期就⋯⋯緣份啦！」Tiffany表示見到對方吃這些東西時，也在想換了自己拍會怎樣，現希望有機會拍的話，振朗能度到期拍。
被網民「起底」超開心
Tiffany早前在《903籃球賽》成為網民熱搜對象，張振朗認同網民指她只出了三成力，「我見證過佢真正實力，佢啲晚真係想大家開心。」對於有網民連她求學時比賽的片段也找出來，她表示很多謝大家留意，對於她曾代表球隊往加州比賽並獲得第二名，Tiffany表示那個是比較大型的比賽，在其他比賽上自己的隊伍多獲金牌。對於網民「起底」，她直言非常愕然，令她重拾中學回憶，「嗰時好平，我中學成個世界淨係圍繞籃球，每日放學練兩個鐘，再返屋企做功課，我好開心有keep 住參與籃球。」
談到網民希望TVB開拍一部籃球劇給她，Tiffany多謝大家支持，她說：「好多謝大家同關注呢件事，講起開一套籃球劇，係我最期待同希望發生嘅一件事，籃球真係一個好好運動，如果開得到，真係好開心！」振朗聽罷即自薦要做教練。
預告台慶向特技人致敬
Tiffany因為台慶表現弄至腿部出現瘀傷，她表示很小事，屆時要做幾個高難度動作，想讓大家知道特技人付出很多，想向他們致敬。振朗指錢家班很好，錢嘉樂也經常監場，大家也很好，而自己的環節要做特技飛車，亦感謝公司早年要他考電單車牌才能嘗試今次表現。對於Tiffany及朱敏瀚先後彩排受傷，Tiffany表示少少損傷少不免，但有錢家班在才令他們避免了嚴重受傷。