TVB節目巡禮｜劉穎鏇讀書打波經常拎金牌恨拍籃球劇 張振朗為班底願減壽拍《枱底》

劉穎鏇 （Tiffany）、張振朗出席《TVB 邁向60年節目巡禮2027》，Tiffany暫時未有劇集，而張振朗則表示手上有《模仿人生》及《枱底》，他表示《枱底》有兩位「好少見到佢哋合作到」的藝人參與，他直言這個陣容「減幾年命都制！」

對於《試真D唷》亦會開拍續集《試真D？》，問到是否有他再參與，他說：「即係⋯⋯其實我係一位演員嚟，唔知仲有冇時間拍到，唔知會唔會撞期呢？你知我係超級鍾意演戲，我會全程Focus喺演戲上邊，我都好多謝咁多觀眾留言呢套綜藝，問我係咪真係有食個啲羊腦、羊眼，當然拍到就拍，如果撞期就⋯⋯緣份啦！」Tiffany表示見到對方吃這些東西時，也在想換了自己拍會怎樣，現希望有機會拍的話，振朗能度到期拍。