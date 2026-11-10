鄭伊健聞蒙嘉慧「爆粗」讚發音大進步 回應張家輝唱錯歌：做足功課先

鄭伊健今日現身九龍塘商場，為《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》主持揭幕禮。向來大細路的他興奮地與兩隻比卡超進場，接著跟不同角色大合照，又特地走進時光隧道裝置重新出場。他笑道，「其實真正嘅鄭伊健冇嚟，我係百變怪。好鍾意呢個角色可以千變萬化。」
讚太太細心照顧全家
伊健受訪時坦言寓工作於娛樂好開心。被問到與太太蒙嘉慧（Yoyo）相處，誰收服誰，他笑言工作方面，就是他收服太太：「假假地我都係前輩；屋企處理就佢收服我，因為佢個人好闊……佢照顧晒屋企人，有時男仔會粗心大意，女性比較細心。」
談到蒙嘉慧參演的《我阿爹想旅行》，他直言仍未入場睇，但就有留意宣傳訪問，亦有聽到張家輝唱錯他的歌，「叫佢做足功課先！」蒙嘉慧宣傳時疑似爆粗，伊健笑指宣傳策略成功，又考記者Yoyo說了哪句「粗口」，「佢同我一齊發音都正確咗好多，佢咬字係無咁好，但已進步咗好多，」
指開騷好辛苦
問到張家輝開娛樂騷，可有心癢癢，他指開騷好辛苦，暫未有打算。電影方面，他坦言有企劃洽談中，但仍屬初步階段，希望參與有新意的企劃。不過，他指正與陳光榮籌劃推出專輯，不算全新作品。由於在演唱會過程，會為作品重新編曲，「發覺有啲版本比以前更出色，想推出更好嘅版本。」