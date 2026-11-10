熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Nov-10 22:30
更新：2026-Nov-10 22:30

鄭伊健聞蒙嘉慧「爆粗」讚發音大進步 回應張家輝唱錯歌：做足功課先

分享：
WhatsApp Image 2026 11 10 at 20.11.18

鄭伊健坦言可以寓工作於娛樂，感到好開心。 （娛樂組攝）

鄭伊健今日現身九龍塘商場，為《POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》主持揭幕禮。向來大細路的他興奮地與兩隻比卡超進場，接著跟不同角色大合照，又特地走進時光隧道裝置重新出場。他笑道，「其實真正嘅鄭伊健冇嚟，我係百變怪。好鍾意呢個角色可以千變萬化。」

讚太太細心照顧全家

伊健受訪時坦言寓工作於娛樂好開心。被問到與太太蒙嘉慧（Yoyo）相處，誰收服誰，他笑言工作方面，就是他收服太太：「假假地我都係前輩；屋企處理就佢收服我，因為佢個人好闊……佢照顧晒屋企人，有時男仔會粗心大意，女性比較細心。」

WhatsApp Image 2026 11 10 at 20.11.18 (2) WhatsApp Image 2026 11 10 at 20.11.20 (2) WhatsApp Image 2026 11 10 at 20.11.19 (3) WhatsApp Image 2026 11 10 at 20.11.18 (1)

談到蒙嘉慧參演的《我阿爹想旅行》，他直言仍未入場睇，但就有留意宣傳訪問，亦有聽到張家輝唱錯他的歌，「叫佢做足功課先！」蒙嘉慧宣傳時疑似爆粗，伊健笑指宣傳策略成功，又考記者Yoyo說了哪句「粗口」，「佢同我一齊發音都正確咗好多，佢咬字係無咁好，但已進步咗好多，」

指開騷好辛苦

問到張家輝開娛樂騷，可有心癢癢，他指開騷好辛苦，暫未有打算。電影方面，他坦言有企劃洽談中，但仍屬初步階段，希望參與有新意的企劃。不過，他指正與陳光榮籌劃推出專輯，不算全新作品。由於在演唱會過程，會為作品重新編曲，「發覺有啲版本比以前更出色，想推出更好嘅版本。」

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務