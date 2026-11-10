鄭伊健霸氣護蒙嘉慧「爆粗」讚咬字有進步 笑談張家輝唱錯歌：做足功課先(有片)

鄭伊健今日現身九龍塘商場，為《 POKÉMON’s 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK 》主持揭幕禮，向來大細路的伊健興奮地與兩隻比卡超進場，接著跟不同角色大合照。向來是電玩及動漫迷的他，自言Pokémon陪伴成長，滿有回憶，他又特地走進時光隧道裝置重新出場，半說笑道，「其實真正嘅鄭伊健冇嚟，我係百變怪，我好鍾意呢個角色可以千變萬化。」

讚蒙嘉慧「夠闊」 照顧全家 伊健受訪時坦言寓工作於娛樂好開心，作為Pokémon的粉絲，伊健當然有玩《Pokémon Go》，更爆料在日本四國拍《久別重逢》時，於人煙稀少的地方收服不少新品種。被問到與太太蒙嘉慧相處，到底哪個會被收服誰被收服，他笑言要視乎事件，「工作上，我假假地都係前輩，都會講俾佢聽點樣點樣會好啲，其他嘢就由佢處理。因為佢個人好闊……因為佢照顧晒屋企人，因為有時男仔會粗心大意，女性比較細心。」 撐老婆發音有進步

早前Yoyo忙於為參演電影《我阿爹想旅行》宣傳，伊健直言仍未入場觀賞，「就快睇，通常都係咁，我啲戲佢都拖好耐先睇，到適當嘅時候先去睇。聽聞身邊啲人都喊得好勁。」不過他就有留意宣傳訪問，對於Yoyo受訪口快快將「被人撩」說成粗口諧音，弄成疑似「爆粗」事件，他笑指宣傳策略成功，更即場考記者Yoyo說了哪個「粗口」諧音，「佢同我一齊發音都正確咗好多，佢咬字係無咁好，但已進步咗好多，」

指開騷好辛苦 談到張家輝受訪時大開金口，揚言要以歌聲吸引伊健現身謝票，不過就誤將陳小春的《戰無不勝》當成他的歌，他幽家輝一默：「叫佢做足功課先！」張家輝將於農曆年間開演唱會，問伊健可做嘉賓？他直言：「唔會呀，我有嘢做唔喺香港，但都值得支持。今年好多歌手或者不是歌手都開演唱會，在娛樂圈有機會都爭取到做自己想做的事都開心。」問到可有心癢癢在香港開騷，他笑言要爭取時間休息，暫未有打算。不過，他透露正與監製陳光榮計劃推出專輯，概念源於在過去每次開演唱會，都會為作品重新編曲，「發覺有啲版本比以前更出色，想推出更好嘅版本。」電影方面，他坦言有企劃洽談中，但仍屬初步階段，希望參與有新意和特色的企劃。