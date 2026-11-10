TVB節目巡禮｜戴祖儀圓夢做公主 何廣沛做人夫要向蕭正楠曹永廉取經

蕭正楠、曹永廉、何廣沛以《超時空男臣II》古裝打扮出席《TVB邁向60年節目巡禮2027》，而有份參與該劇的戴祖儀則以時裝現身。蕭正楠、曹永廉及何廣沛表示很開心劇集十年之後再拍續集，慶幸戲服仍可以穿得上，早前到街頭拍攝時，發現不少網民仍記得他們，為他們打下強心針。問到會不會重現經典場口，他們表示不會。

祖儀自言平時會自稱公主，但遭朋友笑有公主病，今次終於可以演公主非常開心，自己發夢也沒想過可以要前輩們向她下跪，嗌「斬佢哋個頭」。對於文縐縐的對白，祖儀表示可以把自己學到的四字成語大派用場，「我係一個好有文化嘅人，只不過我係被個樣遮蓋咗我嘅文化！終於可以展現我嘅文化，深感高興！」蕭正楠笑言從不知道她有文化修養，曹永廉指她記對白非常好，咬字也很清晰，並謂「真係人不可貌相」。