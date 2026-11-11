Cheronna吳嘉禧憶遭舊愛精神折磨 認曾自殘在Super Girls隊友面前崩潰

Cheronna屬前女團Super Girls成員之一。

現年37歲的前女團Super Girls成員Cheronna吳嘉禧（原名吳嘉熙），為YouTuber「歌歌」主持的網上訪談節目《以歌會友》擔任最新一集嘉賓，她在鏡頭前罕有地敞開心扉，公開重提一段有控制成分的感情關係，憶述當時長期處於恐懼之中，並坦言曾在爭執中以傷害自己的方式應對，最終才下定決心離開。她同時談及原生家庭的課題、事業低潮與自我價值的掙扎，並透露正積極創作新歌，目標於年底前推出。

憶述被控制與冷暴力，Cheronna表示那段關係維持了接近兩年，指對方會限制她的社交，不喜歡她與某些朋友來往，亦會查看她的手機。每當對方認為她做錯事，便會以冷暴力對待，她形容自己「要預備被折磨三天」，還要「猜他為甚麼不開心」。她說：「我是驚慌多於快樂，長期在恐懼之下，或者被精神操控的情況之下。」Cheronna坦言這段關係「摧毀了我」，令她其後的戀愛方式也一度不健康，花了一段時間才慢慢恢復。Cheronna表示這段關係每當爭吵升溫，她常感到被逼入死角、無處宣洩，其後曾以傷害自己的方式令爭執停止，事後亦有受傷。她直言，這樣最終「都還是解決不了」問題，她指當時沒有向任何人透露實情，直到情緒差到極點，才在昔日Super Girls隊友面前崩潰。她感謝身邊朋友及家人的支持，並提到母親早已看出對方並不適合自己。離開該段關係後，Cheronna再遇上一位令她感到壓力的長輩。她憶述經常被對方責罵，令她長期處於害怕和討好的狀態，形容自己「只是在生存」。她其後明白，這些經歷與自己未處理好的原生家庭課題有關，包括幼年時常經歷父母爭吵，令她至今仍很害怕別人大聲吵架。Cheronna認為離開這類關係並不容易，「走是需要很大的勇氣，比留下來的勇氣更大」。她指出，這類情況不一定出現在伴侶之間，上司、同事或長輩也可能造成類似的內耗，並呼籲身處相似處境的朋友，要有勇氣離開令自己痛苦的關係，並學懂怎樣愛自己。

在單親家庭成長的Cheronna，在母親的愛護下令她在成長路上獲得支持，但過度保護也令她長大後在做決定時缺乏自主，這是她其中一項重要的人生功課。她透過學習解夢和塔羅牌，重新認識自己的情緒與家庭課題，並形容傷痛「慢慢瓦解，然後慢慢重建自己」。她亦推薦《被討厭的勇氣》一書，提醒自己不要讓過去的傷痛，主導日後所有的選擇。Cheronna坦言近年自己在樂壇並不活躍，除了大環境轉變令藝人及KOL的工作需求減少，她認為自己亦有責任，坦言曾在音樂方向上感到迷失，一度連社交媒體也不想更新。低潮期間，她因自我價值的困擾感到焦慮，一度睡不着，更有一段很長的時間因沒有作品而自覺「是一團垃圾」，甚至不敢聆聽同行朋友的音樂。談到這段日子，她卻抱着感恩的心態：「如果不是經歷過這麼多不開心的事，我才不會發現，原來我最喜歡的是唱歌。」她直言唱歌令自己最開心，也是最簡單的事，而站在台上表演，是她認為自己最漂亮的一刻。

Cheronna正積極籌備新作，創作方式相當「原始」，通常先用手機錄下旋律，再與監製及結他手朋友合作，甚至會即興唱出多條音軌，再從中挑選最有感覺的旋律。她期望今年年底前推出新歌，並繼續在音樂路上發展。節目中亦提及她過往歌曲《逐步拾回自己》，至今仍陪伴不少聽眾，她希望歌曲能鼓勵大家面對人生的破碎與重組。