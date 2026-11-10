陳百祥豪言人工貴電視台請唔起 請到李克勤出席保良全靠自己搭路

陳百祥（叻哥）日前出席活動時，爆出保良局跟無綫終止合作搞籌款節目，改以演唱會模式籌款，如今年舉行的《SHINE ON! 保良慈善演唱會2026》。叻哥指電視籌款的模式開始改變，事後有網民發現仁愛堂今年亦有舉行類似的演唱會，但上月TVB仍有舉行《善心滿載仁愛堂》，但每年一度的《星光熠熠耀保良》則不復辦。 叻哥出席「EYT友好會聯歡晚宴」時，再被問起此事時，他直言慈善機構不再利用TVB籌款並不是TVB問題，就算是ViuTV、HOY也好，大家都沒有一級司儀、沒有大星去這些慈善騷，所以別人也要想新的方法。他表示去年保良能請到李克勤、鍾鎮濤全靠他叫到，「我嗌佢都唔知幾開心，我同TVB身份點同，因為我哋係朋友關係！」

大卡士要收足錢先到 叻哥坦言慈善機構要俾錢電視台去做籌款騷，但問題是電視台要請到大卡士亮相跟本好難，他說：「你覺得大卡士邊個肯嚟？你俾得幾多錢佢？我帶住入去做一個細騷乜都好，都六至八位數字，咁TVB俾唔到嘛呢個！呢個唔關TVB事嘛！TVB養咗巨星出嚟喇，但巨星個身價已經係TVB負擔唔起喇，咁呢個好正常喎！你覺得Aaron（郭富城）會唔會返嚟做啊？唔收錢？你覺得張學友會唔會返嚟做啊？唔收錢？唔會嘛！」他又指就算保良局也出不起錢，所以搞演唱會也可能是拍下膊頭。

自認人工全台最高 問到他這樣公開爆內幕有沒有被TVB詐型，他說：「打電話俾我都冇用㗎！（因為你唔聽電話？）咁又唔係，我都幫佢唔到㗎！佢連我個人工都俾唔起啦！我做司儀依家人工等於一套電影，你知唔知我一個Show係等於我舊時電影一套戲啊？我喺TVB係第一位㗎！我個人工係等於開一日電影嘅人工，佢點樣俾到啊而家？你唔係嗰個世界已經！（唔驚TVB嬲？）唔驚，我仲想幫佢手𠻹！我就是咁樣提醒嗰啲人鞭策佢。 」

電視發展今非昔比 叻哥又指香港的電視發展今時唔同往日，他說：「TVB嘅黃金時代，就國內學我哋，舊時香港、深圳學我哋，我哋依家係港燦嚟㗎！我哋呢啲公司，直情係冇一間超過一百億嘅娛樂公司，人哋其他隨便一間，阿里巴巴又好，騰訊又好，2萬億、3萬億啊！你對財經認識吓啦！」他直言TVB市值只得9億，只是一間細公司，所以跟騰訊合作才能找到機會。 拒跟志偉幫手「救亡」 他坦言現在看電視只得賽馬節目最能吸引到他，他亦不忘吹奏當年的威水史，他說：「我做咗幾十年喺度，我入去嗰時，我將佢所有收視所有廣告提升咗幾廿%。我做緊TVB嗰陣時，我嘅平均收視率係30點，你依家見過一個TVB嘅節目超過20點未啊？我平均喎！係全年喎！」被問到會否像曾志偉回TVB「救亡」，他坦言跟志偉是不同價值觀，「志偉鍾意做嘢，我唔鍾意做嘢，我係睇錢嘅！所以我唔踢唔收錢嘅明星隊囉，我呢隊係收緊六位、七位、八位數字踢場波㗎，點同啊？」