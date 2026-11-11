Raidas40周年主音陳德彰對唱歌熱誠未減退 孖黃寶欣張國穎12月開簽唱會

今年是香港樂壇傳奇組合Raidas出道四十周年，近年鮮有公開露面的Raidas主音陳德彰 (Thomas)，將聯同經典白金唱片天后黃寶欣 (Bobo) 以及香港劇場界天籟之音張國穎 (Margaret) ，於 12 月 12 日(六) 在尖沙咀Tom Lee Studio舉行《傾心・濃情相聚》簽唱會，為樂迷傾力演繹多首經典名曲與全新編曲作品，今次更設有現場與歌手傾偈交流及親筆簽名合照環節。

Raidas的經典作品如《吸煙的女人》EP、《傳說》及《Raidas ‘87》等，復刻版CD、細碟、盒帶及黑膠唱片均獲樂迷熱烈追捧；闊別多時的主音陳德彰，早前於7月推出全新專輯《別人的歌延續之經典現代篇》， 同樣得到巨大迴響，為Thomas注入一支強心針，他笑言：「我對唱歌的熱誠從未減退，好開心新專輯得到大家的支持與認同，希望明年可以繼續推出新作品，與樂迷分享我心目中的好歌。」敲碗已久，大家一直期待Thomas舉行演唱會，他回應：「暫時未知道會不會舉辦音樂會，現在有這麼多渠道，大家不一定要買票，就好像今次簽唱會，可以跟歌迷見吓面、唱吓歌，我非常樂意參與！」

自4年前重返樂壇，黃寶欣已成唱片銷量的保證，今年推出的《MIRAGE》亦反應理想，寶欣表示十分感謝粉絲的愛護：「我是個講求邏輯的人，經常會問『為什麼要做』，當唱片公司老闆來叩門，我考慮了許久才答應嘗試，想不到連續出了好幾張唱片，令我的歌唱事業得以延續，好感恩！」明年是寶欣入行四十周年，會不會籌備慶祝活動？她微笑道：「我本來沒有什麼想法，但身邊朋友都覺得我應該做些什麼，現正在構思當中，不如先趁今次簽唱會，跟大家見見面，順便聽一聽最直接的意見吧！」

香港劇場界天籟之音張國穎 (Margaret) ，跨界發表首張專輯《Directions 》，獲容祖兒、倫永亮、蘇玉華等多位名人力撐，今次亮相《傾心・濃情相聚》簽唱會，Margaret透露心情相當興奮：「我是劇場演員，習慣與觀眾作近距離接觸，但以歌手身份出席簽唱會則機會較少，好想藉此與歌迷好好交流，也渴望當日大家會享受我的現場演出！」

《傾心・濃情相聚》簽唱會 活動日期：2026 年 12 月 12 日 (星期六) 活動地點：尖沙咀新港中心一座11樓Tom Lee Studio（室內演奏廳） 產品及周邊特賣：下午12:00 - 20:00 (NCW 聖誕優惠價) 簽唱會現場活動：下午14:00 – 16:00 (只限已登記人士參加)