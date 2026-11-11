叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合十二強走勢 古天樂宣萱入圍爭獎

由商業電台主辦《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2027年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於11月9日中午12時正式展開，樂迷可透過商台網站及手機應用程式進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至11月11日中午12 時。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於星期五（11月13日）中午12 時結束。第二階段投票將於11月16日中午12時至11月20日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌 手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。第三階段投票將於11月23日中午12時至11月27日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2027年1月1日頒獎禮當晚揭曉！