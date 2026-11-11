你的保安李寶安｜濱崎真緒擘髀睇自己登場 大玩多個AV意境與麥沛東大派笑彈

HOY處境劇《你的保安李寶安》昨日播出濱崎真緒演出的一集，在劇中她以「真崎濱緒」登場，麥沛東見到自己的AV女神之後，神暈顛倒。曾睿智扮演的「邱副隊長」隨即勸誡他要放下邪念，但每當麥東跟濱崎真緒接觸時，都出現不少他幻想的AV場口，如一齊入lift之後，濱崎真緒就走解開衫鈕，之後就挨向麥東，之後一邊呻吟一邊摸住麥東的頭，其後畫面變回現實，濱崎真緒走向他的身邊幫他整衫領。及後她表示麥東長得跟她已故的男友相似，畫面就見到濱崎真緒以一身素服，以黑絲魚網腳勾引麥東，麥東即謂︰「又嚟多個未亡人，我頂唔順啦！」

麥東 咀 曾睿智毛腿 及後麥東再叫盧頌恩講日文問濱崎真緒是否日本人，沒料到濱崎真緒誤以為盧頌恩用普通話問利東邨在哪裡。其後濱崎真緒突然抽筋，著麥東幫她拉一下隻腳，麥東隨即親吻對方的腳，沒料鏡頭一轉竟是吻在邱副隊長的腳上，畫面非常好笑，就連網民也指是開播以來最好笑的一集，並指麥東在戲中的表現是超水準發揮，其中有留言說︰「佢啲表情好正，變態得嚟又唔太over。」

NTR+ 夫目前犯 及後濱崎真緒以低胸裝拿了幾個cup cake予麥東，畫面見到濱崎真緒餵麥東食蛋糕時，更不時胸壓對方。當麥東見到Yanny扮演的陳小姐之後，決定把蛋糕交予邱副隊長，當邱副隊長左一啖右一啖蛋糕的時候，麥東幻想自己被綁，而邱副隊長就捉住濱崎真緒雙手的蛋糕不停食，濱崎真緒就不停掙扎大叫「唔好」，及後麥東更戴上綠帽，整個情節笑到網民出眼淚，留言說︰「NTR+夫目前犯都玩埋」。及後另一情節提到濱崎真緒因為回不到家，於是跟麥東飲酒玩遊戲，麥東隨即表示玩野球拳，因為濱崎真緒玩輸，便準備除衫，其後麥東變番清醒，跟濱崎真緒交談下發現濱崎真緒對他如此有興趣是因為他長得像以故的愛犬。

擘大對髀睇直播 濱崎真緒不停在IG轉發網民的留言及劇集精華片段，她亦在家中擘大對髀睇電視直播，更表現興奮可以在電視看到她。及後她也在YouTube留言說︰「謝謝大家支持」，網民也有回覆大讚她有喜感，並希望她可以演多幾集。有網民在討論區表示「我堂堂正正光明正大喺客廳開大聲睇濱崎真緒」，亦有不少人稱自己的母親向她問到濱崎真緒是甚麼人，一時引來連串討論。