希晉@ROVER馮皓揚現身潮店招聘現場 排隊見工爭時薪120港元兼職

照片公開後，網民紛紛留言慨嘆「事實證明，有金像獎都係冇用」、「大家睇吓今年有幾多套港產片同劇集就知咩事啦！」、「攞完金像獎有前途都唔等於有錢途嘅！」、「馬死落地行，做藝人都要養家同開飯嘅！」、「夾band邊度搵到食㗎！」等等，其中有人發文指沿途有不少應徵者與途人認出希晉與羊羊，二人亦大方跟途人打招呼，真性情獲一致激讚「大丈夫能屈能伸Respect！」，更有人搞笑地留言安撫堅持音樂夢的ROVER「男孩子不要流淚」，甚至以ROVER出道作《秒速8公里》的歌詞「幾多的勸告和煩惱 世上沒難題解不到」來勉勵一眾新生代藝人，十分窩心！

羊羊與希晉排隊見工的新興時尚品牌W. MANAGEMENT，將於12月在銅鑼灣核心地段開設全球旗艦店，現正於香港展開大規模員工招聘，預計聘請近500名全職及兼職店員，擁有模特兒與KOL 相關經驗者優先考慮，貫徹品牌獨特的「顏值營銷」風格。希晉回覆傳媒查詢時說：「香港地個個都等錢使，夾band做音樂更需要不時『輸血』，才能有繼續追夢的本錢，加上自己一直對時裝有興趣，所以why not？其實亨仔之前去地盤做兼職，簡直是ROVER仔的榜樣，啟發了我們不應被動等待機會與收入，反而應該主動爭取，而且W. MANAGEMENT的店員出名顏值高，若然成功獲聘的話，便證明了我是ROVER的『顏值擔當』，可以跟隊友炫耀一番呢，哈哈！」羊羊則回應說：「我已經22歲大個仔了，希望可以靠自己能力賺取生活費，減輕家人的負擔，同時令他們更放心，知道我在追夢與現實生活中能夠取得平衡，能屈能伸！所以我便趁拍劇空檔去應徵兼職，一來可以將自己對時裝的興趣轉化為賺錢能力，而且能夠增加生活經驗、學懂待人接物，相信對將來的演戲之路也有幫助！」足證兩位年輕人肯搏肯捱，相當生性！