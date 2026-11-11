香港先生黃長興眼濕濕難捨女兒獨立 12歲囡囡Paige承傳五星法式廚藝

由焦浩軒（艾頓壯）、蔡景行（行仔）主持的全新節目《星二代煮飯仔》，將邀來多位家長級藝人與子女亮相，分別有楊思琦、黃長興、張名雅、洪天明、倪晨曦、支嚳儀、周吉佩，節目安排一班星二代囝囝、囡囡為父母烹調一頓美食，內容結合訪問與煮食題材，由聊補親恩，每逢周一、二晚10時在TVB Plus（82台）播出。昨晚（10日）一集，「香港先生」出身的黃長興與12歲大女晞桐（Paige）出場；素有「藝人廚師」美譽的黃長興，對西餐特別是法國菜素有研究，他大讚囡囡遺傳識飲識食的基因，他說︰「Paige係家姐，對落仲有細佬Tristan（子晉）同細仔（Damien），家姐係好識食、好鍾意食嘢。但煮食經驗比較少，有兩粒星啦。」不過Paige則不太同意，反認為自己值五星。

今集「艾頓壯」焦浩軒先跟Paige到跑馬地購買材料，包括雞肉、火腿、芝士及麵粉等，準備製作一款經典法國菜藍帶雞肉捲（Cordon Bleu），做法是以雞肉包裹火腿及芝士，外面沾上麵包粉油炸而成。長興透露這款菜式較複雜，對煮食經驗尚淺的Paige是一項挑戰。所以在製作過程中，長興不時作出提點，例如會教囡囡先打鬆雞塊，並叮囑不要打穿，又提囡囡在捲雞捲時頭尾要預留空位等，辛苦過自己動手，慈父本色盡露。此道餸所以被定為藍帶菜，是因為製作過程中集蒸、炸、焗於一身。最後雞肉捲出爐時，長興露出滿意笑容說︰「呢個餸唔係咁易整嘅，而家做到有層次、芝士無流出嚟已經係成功。」不過他補充每道法國菜都屬於藝術品，特別講究Plating（擺盤），這方面要稍為扣分。

黃長興接受訪問時透露，當目睹囡囡長大頗有感觸，他帶點不捨說︰「見到佢咁獨立，開心嘅。但又覺得眨下眼就12歲喇，有時睇返佢細個啲相，啲時間好似好快脆，其實自己可能唔捨得佢咁獨立會仲開心，因為可以陪住佢多啲。」言談間長興兩眼已經泛起淚光。此外，來到考驗兩父女默契的問答環節，分別被問到「囡囡最喜歡爸爸的菜式」、「爸爸最喜歡的麵包是那款」、「爸爸最愛的拍照姿勢」、「爸爸未曾扮演過的職業」。艾頓壯表示Paige表現獨立，遇到問題會自己想辦法解決。他又提到鏡頭背後兩父女非常甜蜜，他說︰「囡囡會坐喺長興大髀，以前一代父母比較傳統，唔敢展示佢哋嘅愛。去到我哋呢代，可以話返畀爸爸媽媽知，我哋係好愛佢。」