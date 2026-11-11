李龍基享受單身生活 宣布出歌玩盡自己情史

李龍基昨日出席「EYT友好會聯歡晚宴」，剛過76歲生日的他透露即將出新歌，「本來朋友話幫我出一隻，但係搞笑，我個形象不嬲都莊莊重重、男子漢，佢就再整多首莊重嘅歌，所以就出咗2隻。」他坦言要出搞笑歌是人生一大突破，「我個人係鍾意搞笑、開心，歌出咁多隻從來無一隻搞笑，但佢話要衝破下！依家首歌啱啱寫好，之後會拍埋mv，唔知點搞笑法！」

他表示歌曲會以他上一段感情作為創作藍本，講他去追女仔追唔到，「我唔知佢咩心態，但最重要大家聽得開心啦！(朋友用抽你水去寫歌有冇唔開心？)無啦，我放低晒啦！依家最重要自己開心就得，放低！佢啲歌詞幾得意，幾貼地，依家歌名仲諗緊。」他表示另一首歌已向朋友表示希望可以發放多些正能量。

與 鄺美淇鄺美璇家人認識 基哥日前生日與友人一齊慶祝，前港姐鄺美淇（Maggie）其後po相寫道︰「HBD uncle dragon」，問到跟Maggie有何關係，他表示跟對方的家人很熟悉，他說︰「佢兩個女都有參選港姐，其中一個拎到第4！當晚我好朋友安排一個party，有成廿幾人，佢兩個女都有出席，佢細女結婚，我有上台唱歌，大女就同我影咗張相之後放上網。逢係同我接觸嘅女性都好似同我有關係咁，係咪冇材料要夾硬搵材料。」鄺美淇於2016年參選過港姐，妹妹鄺美璇則是2020年香港小姐5強兼「友誼小姐」，離巢TVB後嫁給金融才俊，並於上月宣布做媽咪，順利誕下BB，一索得男。

享受單身樂趣 基哥自言現時單身生活有時也會感到寂寞，「有時會，都習慣下，忽然都幾享受單身樂趣，我去邊度又唔使問人，幾時返屋企又唔需要通知，其賓都幾享受！暫時都幾享受單身！」他表示現時有兩頭住家，分別是中山及香港，在內地商演較多時，便在中山居住，而沒有工作便回港跟朋友聚舊及放模型飛機。他表示近日又有不少海外朋友回港，所以忙於招呼他們。