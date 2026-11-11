邱士縉專訪｜遊走偶像與演員有矛盾 Stanley盼以演技提名打破MIRROR既定印象(有片)

「好想大力話俾人聽我想做演員！」是邱士縉(Stanley)入行的初衷，從加入MIRROR開始已視演員為目標，一路走來，晃眼八年。隨作品累積，呈現不同面向，Stanley演員身份漸獲認同，不過他不諱言，「有好多香港導演唔知Stanley係邊個。都有聽聞過搵MIRROR做戲，要諗下先。」在新作《告別的年代》挑戰從演最難角色，一人分飾性格迴異的孿生兄弟，金馬獎男配提名擦身而過，雖獲聞天祥認證是遺珠，他坦言失望大於開心，直認希望透過提名打破既定印象，公告Stanley要做一位演員。

學習找平衡點 邱士縉參加《全民造星》打入十強，以MIRROR之名出道，從開始已帶著偶像團隊與演員兩個身份，起初以為可兩條腿走路，走著走著才發現歌手既定印象的規限，「別人覺得你係歌手，就唔會喺演員類別出現。」走過8個年頭，憑作品口碑逐漸確立演員身份，同時舞台上獲封「大表波」，Stanley坦言仍在學習如何找平衡點，「我一直知道做偶像跟做演員有矛盾，因為做偶像歌就要在台上閃耀，要好有型咁展現Stanley俾人睇，而大家要好鍾意；而做演員唔係要俾人見到Stanley，只能夠見到角色，一定有拉扯。」若非舞台表演，他自言不追求萬人注目，性格較適合做演員。

憑 《 IT 狗》獲選中 雖是掛著偶像身份，Stanley從新人階段已沒大包袱，劇集《地產仔》演阿鹿已不是典型正派角色，《大叔的愛》的Louis外表花弗內裡專一，《IT狗》演「欺文敗類」Marcus；首次擔正的《野人老師》演因外遇與妻子離婚的人夫，憑演技成功入屋；今年在《COURT！》演固執律師演技躍進，接著《日落下的彩虹》與戲劇師父張錦程的父子情更是感動人心，獲一致讚賞。他直言演員路愈走愈順，憑《IT狗》角色獲《告別的年代》導演楊毅恆睇中，「因為佢好鍾意《IT狗》，第一次見我時候，覺得我同《IT狗》角色完全唔同，可能就係呢啲作品，讓佢見到我嘅可能性，變化可以更大。」

盼解開偶像枷鎖 《告別的年代》讓Stanley首次踏足多倫多國際電影節，電影獲選為金馬獎影展開幕電影，並入圍《第63屆金馬獎》角逐最佳導演、最佳改編劇本、最佳美術設計及最佳攝影四項大獎。對於未能入圍角逐最佳男配角，Stanley坦言感失望，公布入圍名單時，他正在飛機上，心情囉囉攣，落機收到副導演的短訊「你放心，你真的很好」，心裡一沉。Stanley坦言，獲金馬執委會執行長聞天祥點名讚是遺珠，當然開心，「但老實講，我係失望多一啲，失望在於差半步，還有失望在於MIRROR喺好多導演眼中，搵佢哋做戲要諗下先，都係有偶像枷鎖，或者好多嘢都做唔到，如果我有一個提名，我可以肯定自己入咗圈(演員圈)。」MIRROR成員雖各有不少影視作品，但Stanley確曾聽聞有導演因MIRROR身份要再三考慮，提名雖表面但有助解開偶像枷鎖。

感恩拓展海外巿場 話說回來，其實Stanley早已衝出香港，5年前已首次參演台劇《第三佈局塵沙惑》，更與亞太影后張榕容合作；今年先後有電影《未許願先吹蠟燭》和《告別的年代》，現正播放的日劇《KiDnap Game》更是登上日本富士電視台。他形容今年是豐收年，沒想到能觸及海外巿場，「當然希望開拓不同巿場，最簡單係想多點不同工作機會，始終香港市場唔係咁好，係好實際考慮，而且跟唔同地方嘅人合作，係好有趣嘅一件事。」今年的影視作品都收到不少正面迴響，總算踏入了演員圈，「雖有導演都覺得Stanley可演戲，但始終仲有好多香港導演唔知Stanley係邊個，或者以為Stanley係偶像就算喇！」

暫停出solo 為Stanley品質保證 目標清晰的Stanley，早前宣布暫停推出個人單曲，專注演戲發展，他解釋，「覺得自己唔夠叻，唔自留一啲唔夠叻嘅底，唔想為咗出而出，好似撞個機會，而我又無好多嘢想分享俾大家，唔想個名聲唔好，想Stanley出嚟都有品質保證。」問到目前的自我評分，他給予70分，「俾我自己要求高啲，律己以嚴。」 文：Grace、攝：林俊源 髮型：Seiko Sin @Hair Culture 化妝：Rainbow Chung 服裝：Burberry, Calvin Klein Giuseppe Zanotti (鞋), Apm Monaco(飾物)