女神配對計劃2｜陳若思陳星妤水上叉頸後再碰頭 郭珮文認跟Ice無晒新鮮感

《女神配對計劃2》的郭珮文、陳若思、陳星妤以婚紗look現身TVB節目巡禮，她們笑言正待被人接收。今次亦是陳若思、陳星妤在水上激戰之後，首度同場，由於陳星妤在水上激戰推到陳若思成條頸紅晒兼留下多條抓痕，陳若思直言自己完全不知道受傷，但大家事後都有關心她。二人異口同聲指當下大家只是玩得太投入而已。

談到當日陳星妤獲Ice額外關心，令同場的郭珮文看到有點呷醋的感覺，郭珮文否認呷醋，知道Ice只是向星妤示好，只係當下見到有少少反應，「係我問題，我覺得係無嘢嘅，真心！」她表示沒有嬲星妤，至於跟Ice的相處是否因為一齊已有了一段時間，所以失去新鮮感，她說︰「其實一齊咁耐仲要咩新鮮感，無咗新鮮感之後，仲要睇其他嘢，一段關係唔可能一世都只講新鮮感！」對於復合一事，仍作最後掙扎。

談到將會播出的一集，會見到她們跟一位求愛勇者過夜，陳若思坦言當日拍攝很長時間，所以只想倒頭大睡，但跟她過夜的吳兆麟卻說過不停，大爆鄰近的阮嘉敏都投訴吳兆麟說話太大聲。她坦言跟吳兆麟要變成情侶不容易，因為對方處於事業博殺期，大家是需要有時間再了解。

星妤透露跟關經翰（Oswald）有傾偈，因為很難得跟對方有單對單機會交流，所以把握機會傾了1.5小時，反而因為這個環節認識對方更多。至於郭珮文選擇跟Ice過夜，她坦言有機會跟對方好好傾水上樂園的事件。