AV女優波多野結衣被拒入境 一連三天成人展MEGA FANS EXPO 2026宣布取消 (更新)

大槻響無奈出po

先後多次來港的波多野結衣，今日出story無奈表示：「所有抵達香港的各位都被遣返回日本。香港的活動可能要取消。一旦有更多細節，我會立即發布。」同時，另一AV女優大槻響較早前亦在社交網發文，透露自己已抵達香港，但團隊及其他AV女優抵達香港後卻被拒入境，宣布原定的香港活動應該要被迫取消。大槻響強調，雖然團隊事前已辦妥相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不折返日本，對於突如其來的狀況表示震驚。am730向主辦方查詢，代表公關於6時許公布：「主辦方遺憾宣布，原定於 2026 年11 月13 日至15日三天舉行的 【MEGA FANS EXPO】，以及明天(11 月 12 日)舉行的預覽活動取消，主辦方將稍後透過官方渠道公布退款安排，敬請見諒。 」