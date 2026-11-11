AV女優波多野結衣被拒入境 一連三天成人展MEGA FANS EXPO 2026宣布取消 (更新)

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原定11月13日至15日在香港富豪機場酒店舉行，不過活動前夕卻傳出有出席女優無法順利過關，著名AV女優波多野結衣今日下午在IG限時動態透露被拒入境，宣布一行人均無法參與是次香港的MEGA FANS EXPO 2026活動。
大槻響無奈出po
先後多次來港的波多野結衣，今日出story無奈表示：「所有抵達香港的各位都被遣返回日本。香港的活動可能要取消。一旦有更多細節，我會立即發布。」同時，另一AV女優大槻響較早前亦在社交網發文，透露自己已抵達香港，但團隊及其他AV女優抵達香港後卻被拒入境，宣布原定的香港活動應該要被迫取消。大槻響強調，雖然團隊事前已辦妥相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不折返日本，對於突如其來的狀況表示震驚。am730向主辦方查詢，代表公關於6時許公布：「主辦方遺憾宣布，原定於 2026 年11 月13 日至15日三天舉行的 【MEGA FANS EXPO】，以及明天(11 月 12 日)舉行的預覽活動取消，主辦方將稍後透過官方渠道公布退款安排，敬請見諒。 」
加藤鷹原定出席
是次「MEGA FANS EXPO 2026」屬香港首個大型成人展，一連三天活動以空前規模為香港AV迷帶來驚喜體驗。請來近30位日本人氣女優將親臨現場，大會早前公布會安排四大主題房間內的粉絲見面會、近距離交流及精彩舞台表演，除了河北彩花、波多野結衣、大槻響、紗倉真菜、涼森玲夢、櫻空桃、吉高寧寧、青空光、明里紬、伊藤舞雪、小野六花等人氣女優外，退役多時的AV界天王加藤鷹亦是嘉賓之一。