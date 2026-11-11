女神配對計劃2｜俞可程否認扮單身與導演外出純工作關係 何沛珈稱跟Oscar了解中

《女神配對計劃2》的何沛珈、俞可程、阮嘉敏及梁超怡齊齊以婚紗look出席TVB節目巡禮。談到水上激戰的環節，何沛珈及阮嘉敏直認怕水，何沛珈表示因為以前遇溺過2次，甚至要救生員拯救，她坦言當日去到現場才知道要玩這些遊戲。至於阮嘉敏就表示自己兒時學游水時，因為浸親過，所以一直都沒去過任何水上樂園，她笑言一眾求愛勇士應該當下衝上來救她們，不明白一班男士只站在下面呆等。
梁超怡在節目中被淘汰，她表示當下有少少不開心，但自覺拍得很大壓力，又不習慣談戀愛識男仔要公開予人前，所以淘汰之後，感到鬆一口氣。對於Oscar跟何沛珈愈行愈埋，何沛珈表示仍是互相了解階段，但節目仍未拍完，呼籲大家留意節目發展。
俞可程因為失去Oscar之後，大感失落，有網民更因為見到俞可程傷心的樣子也傷心起來，她表示有留意到網民的留言，自己也很感動，也有回覆部份網民留言安慰他們。對於有指她扮單身，更被網民發現她跟一名男導演外出，她說︰「其實我係接咗一個麥當勞廣告，我係非常開心，因為呢間快餐店好少搵TVB藝人去拍，我當時係請咗導演同我出去影相，拍片、剪片，我哋去係下只一次。網民影我相嗰日係同嗰位導演去剪片嘅日期。我明白大家好緊張呢個節目，可能網民見到我同一個男仔單獨嘅時候，就覺得係拍拖，但我要澄清多一次我仲係單身！公司都有好多導演，我都有同佢哋出去嘅時候，可能我要叫佢哋掛返工作證。」