女神配對計劃2｜俞可程否認扮單身與導演外出純工作關係 何沛珈稱跟Oscar了解中

《女神配對計劃2》的何沛珈、俞可程、阮嘉敏及梁超怡齊齊以婚紗look出席TVB節目巡禮。談到水上激戰的環節，何沛珈及阮嘉敏直認怕水，何沛珈表示因為以前遇溺過2次，甚至要救生員拯救，她坦言當日去到現場才知道要玩這些遊戲。至於阮嘉敏就表示自己兒時學游水時，因為浸親過，所以一直都沒去過任何水上樂園，她笑言一眾求愛勇士應該當下衝上來救她們，不明白一班男士只站在下面呆等。

梁超怡在節目中被淘汰，她表示當下有少少不開心，但自覺拍得很大壓力，又不習慣談戀愛識男仔要公開予人前，所以淘汰之後，感到鬆一口氣。對於Oscar跟何沛珈愈行愈埋，何沛珈表示仍是互相了解階段，但節目仍未拍完，呼籲大家留意節目發展。