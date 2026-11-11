玫瑰戰爭｜林夏薇一集狂換17造型 孖姚子羚傅嘉莉合唱片尾曲《大娛樂家》拍裸色MV

由騰訊視頻及TVB聯合出品的矚目新劇《玫瑰戰爭》，演員陣容包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等。昨晚（10日）劇情講述夏無雙（楊茜堯飾）、黎綺雲（林夏薇飾）、藍鳳儀（姚子羚飾）、梁菲雅（傅嘉莉飾）及林安安（鄺潔楹飾）錄影綜藝期間離奇意外頻生，無雙受傷送院。眾女探訪無雙時，無雙透露同樣收到子盈（陳自瑤飾）署名的神秘請柬，心中有鬼的四女開始互相猜疑。綺雲憶起七年前一直屈居於獲雲生（陳豪飾）重用的子盈之下，直到一次人為走火意外，綺雲頂替受重傷的子盈成為女主，從此開啟了天誠一姐之路；鏡頭一轉回到現在的拍攝現場，綺雲對槍火道具格外小心，但依然人算不如天算遇上威也事故，受重傷送院！

拍攀石戲全身痛足幾日 昨晚一集焦點絕對是林夏薇，飾演雲生身邊大紅人的她，短短一集先後換了17個造型，計有大蝴蝶白色晚裝、黑色型格casual wear、多款貴氣套裝等，當中白色晚裝的大露背設計，將其雪白肌膚表露無遺；另一款闊肩設計的貴婦套裝，即令她氣場全開，足見每個造型花盡心思。出名唔錫身的林夏薇，拍攝戲中戲《玫瑰》繼續貫徹拼搏精神，無論是昨晚一集開場的攀石意外場口、或是結尾的槍戰追逐戲意外現場，她大部分動作鏡頭均是親身上陣，當中尤以攀石時由高空急墮一幕最令人印象深刻。林夏薇受訪時透露攀石部份睇落容易，其實一點都不簡單：「因為我係比較畏高，所以嗰種心理關口都算突破。場戲一啲都唔容易，跌落嚟嗰下個鏡頭，喺空中hold住咗好長時間、好考腰力，嗰日都攀咗好多個鐘，指甲都斷咗幾隻！之後全身痛咗幾日，主要係平時運動量十足。不過出嚟睇到個效果好好，咩都值得。」

三女MV預告有惡搞版 其實為了配合劇中頂流女明星及頂級經理人等角色設定，劇組專誠請來某國際知名時尚雜誌的造型團隊，為所有參演女藝人搜羅頂尖時尚品牌裝身，劇中重點角色妝造至少70起跳，main cast造型更多至接近120個！總監製佳導受訪時透露，在試造型現場，每位參演女藝人均表現歡欣雀躍，皆因恍如置身時裝店般靚衫靚袋琳瑯滿目。總監鍾澍佳透露：「77工作室由《黑色月光》開始，已經全面使用一級品牌去打造真‧豪門感。」 至於陳自瑤（Yoyo）由20歲青春少艾演到中女，劇中所有造型，無論是簡約的白恤衫造型、或是華麗的影后造型及白色晚裝裙配紅鞋造型均極之省鏡，樣子夠晒甜美的同時，標準身形亦吸獲一致好評。

另外，由三位要角林夏薇、姚子羚及傅嘉莉合唱的《玫瑰戰爭》片尾曲《大娛樂家》，日前於劇集官方平台上架。MV中，三位女主角齊齊以濕髮Look上陣，全情投入獻唱片尾曲，姚子羚未知是否因為太投入，眉毛長期上下「郁動」，亦有網民笑言，一度誤以為MV是最新洗頭水廣告。三人之中，傅嘉莉是首度獻聲，坦言夢想成真，她又談到MV拍攝趣事，笑言三人「造型」蘊含特別意義：「點解會攞咁嘅角度嚟拍MV哩，其實係想帶出女藝人喺鏡頭面前其實好赤裸、冇乜私隱，好多嘢都畀人睇晒。所以我哋會以好似沖緊涼嘅造型出現，頭髮又有少少濕咁。」總監製佳導亦補充謂：「每個女藝人做呢行就等於赤裸面對觀眾，因為事無大小都會暴露喺大眾目光之下。」佳導還預告MV稍後將推出「惡搞版」，令人期待。