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娛樂
出版：2026-Nov-11 23:30
更新：2026-Nov-11 23:30

老馮日記｜吳彥祖彈劇組飯盒難食遭鞭屍 馮德倫自保出賣昔日拍檔

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BL電影《美少年之戀》是吳彥祖和馮德倫入行初期的代表作。

經典BL電影《美少年之戀》成功捧紅吳彥祖（Daniel）和馮德倫（Stephen），更撮合二人成為影壇男男CP，相隔多年這對拍檔終於再度合作。近日，馮德倫的《老馮日記》又有新搞作，最新一集《吳彥祖飯盒》找來吳彥祖登場，並就對方早前拍攝《九龍城寨之終章》時大彈戲組飯盒難食一事借題發揮，該集先交代吳彥祖視像致電馮德倫，但導演會卻召開緊急會議，Stephen要急急收線：「我唔同你吹水住啦，導演會啱啱call我話開個緊急會議，傾你上次投訴劇組飯盒難食嗰單嘢。」Daniel愕然問：「唔係嘛，咁大件事？」Stephen並向對方承諾「一定撐你」。

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名導玩埋一份

鏡頭一轉，香港電影金像獎主席爾冬陞正主持會議，除了馮德倫外，同場更有《九龍城寨之終章》導演鄭保瑞、《破·地獄》導演陳茂賢、《夜王》導演吳煒倫、《祥賭必贏》導演羅耀輝六大導演列席。

爾冬陞首先發言：「各位，今次咁緊急叫大家嚟開會，因為我睇到吳彥祖投訴劇組飯盒，好多新聞都有報道，我覺得對我哋行業，有非常大嘅負面影響，所以我們要緊急傾吓呢件事。」轉頭問鄭保瑞：「個飯盒係你哋《九龍城寨》㗎喎…」會上眾人唇槍舌劍，陳茂賢笑諷：「係咪鬼仔食慣漢堡包？」鄭保瑞則澄清台前幕後不水覺沒有問題。當爾冬陞點名問Stephen時，他內心獨白：「得罪呢兩條友，出年金像獎肯定冇我男主角提名。」繼而背叛兄弟大讚飯盒好食。隨後爾冬陞提出嚴厲懲處，將Daniel踢出導演會兼禁止參加金像獎15年，Stephen雖認為「罰得重過Will Smith」，但在群眾壓力下秒速改口「同意」，全場舉手一致通過。其後，Stephen再收到吳彥祖來電，當被告知自己已被踢出會兼被禁賽15年，吳彥祖大為震驚地追問：「你唔幫我？」Stephen理直氣壯答：「有，我咪同意囉！」二人隨即爆口橫飛，最後吳彥祖再爆出一句：「Fxxx you and your 《第四幕》」，片尾即彈出Stephen新片海報。

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