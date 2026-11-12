孔令政執導動畫《無涯之約》為港爭光 奪中美電影節「年度最佳短篇電影」一等獎

孔令政過去執導的電影《見怪》曾於第19屆中美電影節奪得「最佳串流電影」獎。今次首次自編自導動畫作品再度獲獎，他表示：「好開心回到自己成長的洛杉磯可以得到這個獎項的認可！多謝香港文創處CCIDA，多謝文創產業專員Drew一直以來的支持。這個榮耀是屬於我們整個香港人團隊的，因為《無涯之約》是全香港人、本地工作室製作出來的動畫，得獎令我們更有信心繼續走下去，令《無涯之約》這個IP宇宙能讓更多觀眾找到共鳴。」本周六，香港將設兩場「《無涯之約》第二周特典場」，聲演女主角五月的Ali李佳芯將與導演孔令政及監製朱漢威一同現身映後分享，暢談動畫角色與配音點滴。