孔令政執導動畫《無涯之約》為港爭光 奪中美電影節「年度最佳短篇電影」一等獎

第22屆中美電影節於美國時間11月10日在洛杉磯荷李活美國編劇工會劇院隆重舉行。今年唯一入圍主競賽單元的香港動畫《無涯之約》，導演編劇孔令政與動畫總監朱漢威齊赴當地出席金天使獎頒獎典禮，結果憑《無涯之約》勇奪第22屆中美電影節「年度最佳短篇電影」一等獎，為香港動畫爭光。
孔令政過去執導的電影《見怪》曾於第19屆中美電影節奪得「最佳串流電影」獎。今次首次自編自導動畫作品再度獲獎，他表示：「好開心回到自己成長的洛杉磯可以得到這個獎項的認可！多謝香港文創處CCIDA，多謝文創產業專員Drew一直以來的支持。這個榮耀是屬於我們整個香港人團隊的，因為《無涯之約》是全香港人、本地工作室製作出來的動畫，得獎令我們更有信心繼續走下去，令《無涯之約》這個IP宇宙能讓更多觀眾找到共鳴。」本周六，香港將設兩場「《無涯之約》第二周特典場」，聲演女主角五月的Ali李佳芯將與導演孔令政及監製朱漢威一同現身映後分享，暢談動畫角色與配音點滴。
《無涯之約》30分鐘加長版現正上映，該片由孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作，《無涯之約》屬入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，採用2D手繪圖結合人工智能軟件輔助，由全香港團隊製作，李佳芯、魏浚笙、任達華、江𤒹生及盧慧敏聲演，以廣東話配音呈現，動作場面由伍允龍擔任顧問，展現本地動畫創作及製作實力。