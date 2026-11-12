蔡楓華入紙申請紅館開騷 盧敏儀稱無聯絡當年恩怨一文看清

盧敏儀與蔡楓華早年關係決裂，日前她與老公孫敬安出席《2026 EYT好友會聯歡聚會》時，被問到有沒有留意蔡楓華開騷，盧敏儀表示略有所聞，但跟對方早已沒聯絡，就連對方的電話號碼也沒有。對於蔡楓華在翁靜晶網上節目透露曾被30多人圍毆並遭鐵蓮花插傷右眼一事，作為大律師的她自言去到法庭也有人問她此事，但自己一律以「盡在不言中」去回應。對於日後蔡楓華若有需要向她詢法律意見的話，她說︰「佢會係我一個client，但佢唔需要我。」

盧敏儀與蔡楓華曾是昔日的電視拍檔，二人相隔多年亮相《勁歌30周年大派對》之後，有不少人聯絡蔡楓華，於是盧敏儀夫婦協助他達成開騷的心願，由孫敬安出資幫蔡楓華搞演唱會。2011年2月，盧敏儀與老公一齊出席蔡楓華演唱會記招，而且兩場門票火速售罄，令當時不少人大感意外。 當年報道曾引述行內人士表示盧敏儀夫婦跟蔡楓華向來相熟，出手幫對方搞騷是沒有想過賺錢，只是希望大家能給蔡楓華一個機會。而記招上蔡楓華更公開多謝盧敏儀，並承諾會會演出。最後蔡楓華的演唱會加開至3場，唯完騷之後，他唱第三場是為了報答盧敏儀及孫敬安，並喊宣傳多好辛苦。

及後孫敬安接受訪問時，透露蔡楓華稱不收歌酬都願做，之後見反應好他說要歌酬都很合理。然而對於蔡楓華指唱第三場是為了報答他，孫敬安說︰「如果第三場唔收錢就係報答，佢第三場加咗50%歌酬，報唔報答見仁見智。」未幾就傳出蔡楓華跟孫敬安因錢決裂，及後盧敏儀強調雙方從來沒為錢爭拗，但承認蔡楓華的表達不好令人誤會，也令她及老公難受、傷心，不過仍會圓對方入紅館心願，蔡楓華亦承認當日表達不好。 同年5月，蔡楓華入紙申請紅館，但主辦人是張耀榮和林建名，不再是孫敬安。其後蔡楓華完成在廣州的個唱後，孫敬安在慶功宴上表示這是最後一次和對方合作：「我功成身退，但都希望佢前途似錦！」盧敏儀夫婦便跟蔡楓華再沒有聯絡，甚至蔡楓華舉行生日會邀請盧敏儀，她亦沒有出席。有指蔡楓華曾多次指責盧敏儀夫婦「賺晒啲錢」，其後盧敏儀曾公開表示不會再跟對方聯絡，關係正式決裂。

2016年，蔡楓華再被問到跟盧敏儀的關係，他說︰「我哋冇反目，我依家仲當佢係朋友，不過唔知佢當唔當我係朋友。」坦言二人關係決裂只因意見不合：「大家對事物嘅睇法唔同，我自己好簡單，希望人哋尊重我係歌手，但佢就當我係件product，令我好唔舒服。我唔覺得自己係忘恩負義，我只係想做番自己。有幾次我想公開解釋自己唔係精神有問題，佢都唔准我講，我到依家都唔明點解！」