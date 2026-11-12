古淖文挑戰唱虐心悲情慢歌 拍新歌MV喊戲超緊張

古淖文(German)今年推出第2首單曲《還想我嗎》，挑戰悲情慢歌，卸下舞台上的艷光與霸氣，回歸寫實且虐心的愛情故事。German說：「之前作品都係以快歌同埋有beat嘅歌曲為主，所以覺得今次係時候要推出一首慢歌。」他希望新能夠帶給樂迷新鮮感，「呢一首歌對比之前嘅歌曲，絕對係一個大反差，所以希望帶畀歌迷同聽眾一個新嘅感受，以聲線及感情展示畀大家睇。」

感情分岔口 寧願做壞人

German今次除邀請合作無間的澳門音樂人梁子龍外，還邀請了兩位當年一同參加《亞洲星光大道》的戰友為他創作新歌，「今次歌曲想搵香港音樂人合作，我立刻諗到想搵兩位好朋友幫忙，首先曲方面就搵咗羅力威幫手，另外作詞就係Karen（伍頴欣），兩位都係喺星光年代認識嘅戰友，編曲、監製就搵返另一位戰友梁子龍幫手，所以今次亦係一個友誼滿滿嘅歌曲。」

《還想我嗎》講述一個寫實且虐心的愛情故事，男主角在面對感情的分岔口時，寧願自己扮演決絕、說狠話、裝瀟灑的「壞人」，逼女方放手與死心，將痛苦留在自己心中，成就女方的幸福。German謂本身都愛聽悲情歌，之前參加比賽都有唱悲情歌吸引注意，「今次係以『說故事的人』身份，唱出一段典型嘅都市愛情故事，我相信今次亦會令大家有共鳴。」