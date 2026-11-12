湯駿業首推出黑膠專輯《To My Beloved One》 開騷唱出現世脆弱與堅韌

湯駿業(AhDee)推出首張黑膠專輯，舉行新碟《To My Beloved One》音樂會。

湯駿業(AhDee)推出首張黑膠專輯《To My Beloved One》，收錄近年創作的11首作品。唱片封套方面，特別找來英國藝術家兼好友Timothy Chow為他畫了一幅人像畫，畫作沒有刻意美化AhDee的容貌，反而將最真實的他呈現出來，AhDee道：「看到封面，可能會發覺畫中的我鼻也歪了，但這卻是帶有缺陷、最真實的我。」隨著黑膠專輯的誕生，AhDee將於2026年11月13日（星期五）假PORTAL舉行「《To My Beloved One》Live 2026」，現場演繹新碟的歌曲，輕聲唱著屬於這個時代的脆弱與堅韌。

AhDee自言近年迷上黑膠唱片，在家中看著唱盤轉動讓AhDee份外感到溫暖，「黑膠有穿越時間的能力，由第一張黑膠唱片問世，直到現在，經歷了不同年代，雖然現在已成了串流平台聽歌的世代，但黑膠始終歷久不衰，永恆地流在世上，更神奇的是，黑膠的坑紋，記錄了我們的聲音、感覺，這件事雖然很原始，但卻很適合與我的音樂結合在一起。而且黑膠是一個很特別的媒體，大家需要特別花時間去細聽，都會份外珍惜這個聽音樂的瞬間，所以我今次都把專輯製作成黑膠唱片，讓大家可以細味我的歌曲。」

以獨立歌手身份跟樂迷見面的湯駿業，包辦《To My Beloved One》所有作品的旋律創作或作詞部份，揭開全新一頁，他分享道：「《To My Beloved One》是送給我身邊最愛的人。有些人令我有一些很特別的經歷，有些人令我受過傷，有些人也令我知道被愛，知道世界原來還很美好。這次的歌曲都是由我作曲或填詞，將自己人生的經歷及睇法放在這張專輯內，全部都是很個人的，但我很希望大家聽完這些歌曲之後，會覺得也是被愛、被照顧、被擁抱。其實在這個混鈍的世界裡，安撫自己的一個很重要的過程。」

《To My Beloved One》Live 2026 日期：2026年11月13日（星期五） 時間：晚上8時 地點：PORTAL（九龍新蒲崗彩虹道212號 THE BURROW 1樓及2樓） 票價：$680 / $580（不設劃位） 購票網址：https://www.art-mate.net/tc/doc/99228 查詢：[email protected]