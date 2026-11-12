MFE2026取消｜河北彩花半夜發文致歉 大槻響返日遺失行李大喊絕望

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原定明天起一連三天（11月13日至15日）假香港富豪機場酒店舉行，活動以空前規模為香港AV迷帶來驚喜體驗，更請來多達近30位日本人氣女優親臨現場，大會早前公布會安排四大主題房間內的粉絲見面會、近距離交流及精彩舞台表演，除了河北彩花、波多野結衣、大槻響、紗倉真菜、涼森玲夢、櫻空桃、吉高寧寧、青空光、明里紬、伊藤舞雪、小野六花等人氣女優外，退役多時的AV界天王加藤鷹亦是嘉賓之一。

可惜在舉行前夕，「MEGA FANS EXPO 2026」官方於昨日傍晚宣布活動取消，主辦方將稍後透過官方渠道公布退款安排，有指參與的日本工作人員及AV女優抵港遭拒入境，有份出席的AV天后波多野結衣昨午在IG限時動態亦透露被拒入境，宣布一行人均無法參與是次香港的MEGA FANS EXPO 2026活動。不過，入境處回覆《am730》查詢時澄清：「就傳聞指活動相關人士懷疑被拒入境香港，內容並不屬實。該等人士在獲悉活動取消後選擇離港，而並非遭拒絕入境。」

波多野結衣折返後發長文致歉

順利到埗的另一名資深女優優大槻響，昨天在社交網發文透露自己抵達香港後，卻得知團隊及其他AV女優抵港後被拒入境；昨晚深夜，大槻響更新X帳戶報平安，自言已返抵日本，可是卻遺失行李，令她大呼絕望。

AV界當紅女優河北彩花今次香港行同樣撲空，她半夜在社交平台留言：「向一直期待參與香港活動的各位，本次MFE2026活動不幸決定中止。對一直滿心期待等待的各位，造成這樣的結果真的充滿了深深的歉意。我自己也非常期待能在香港見到各位粉絲，所以現在真的感到非常遺憾。」河北彩花最後亦感謝fans一直以來的支持，期待能再有見面的一天。至於波多野結衣折返日本後，亦以長文向原已購票的支持者致歉，亦知道一定有很多從各地特地前來參加的粉絲，如今臨時通知活動無法舉行她亦非常抱歉及感到遺憾，波多野補充：「這次雖然以這樣的形式結束了，但我由衷期待能再次和大家笑容相見的那一天。」一眾原定來港的AV女優亦有各自出po向粉絲交代活動被取消事宜。