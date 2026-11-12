劉德華推出粵語實體碟《About Life》浸會現場錄音 包辦曲詞感恩人生旅程有家人fans相伴

劉德華睽違多年再推全粵語實體碟《About Life》，首支新歌《我年輕過》將於明天（13日）在各音樂平台上架，同名MV亦同步曝光。華仔率先與大家分享今次新碟錄唱的心情：「上一次實體發行的廣東話專輯是什麼時候，實在記不清了。如今生活常態已發生許多變化，但我這個念舊之人仍鍾情於實體唱片，因為拿在手中才覺得珍貴。」

闊別多時，劉天王終於再度推出全新廣東歌及實體專輯，他今次將演唱會與唱片同步以《About Life》命名，整張專輯全為粵語作品。最令樂迷驚喜的是，新碟收錄的六首新歌當中，華仔更參與了其中五首歌曲的作曲及填詞部分，將近年對生活的感悟毫無保留地注入音樂之中。而今次除了錄音室版本，更特別準備了現場錄音的版本，正如華仔所言：「為何會有現場版？並非僅因音質優美，更在於其真實感。這次演唱會及專輯均命名為《About Life》，一個唱給你們聽，一個唱給自己聽。」為了追求極具質感與溫度的音樂效果，華仔今次專程帶領全體工作人員、合唱團以及管弦樂樂手，移師香港浸會大學音樂廳進行現場錄音與錄影。