玫瑰戰爭｜陳楨怡43吋逆天長腿演活小三Mandy 陳展鵬做引體上升晒驚人肌力

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹等合演，昨晚（11日）第三集「奪愛佈局」，劇情講述無雙（楊茜堯飾）向綺雲（林夏薇飾）以「其人之道、還治其人之身」後，再向下一個目標菲雅（傅嘉莉飾）埋手。無雙收買了菲雅老公何家俊（陳展鵬飾）的前夢中情人楊素希Mandy，指使她破壞菲雅與家俊的婚姻。另邊廂，子盈女兒寶兒（陳星妤飾）短暫返港，並巧合地與子盈初戀情人德龍（馬國明飾）聯手制伏劫匪結緣，不過無雙卻蓄意不讓二人有交流，似另有內情…

昨晚一集亮點，是陳展鵬飾演的何氏公子何家俊首度出場！話晒視帝級，又是男主角之一，展鵬出場自然甚有氣勢，在鏡頭前實打實做引體上升、又爆晒喊舉啞鈴，晒驚人體力之餘，弗爆Body身形同樣搶鏡，男人味爆燈。在劇中飾演「渣男公子」的展鵬，昨晚不少場口都令人留下極深刻記憶點，首先由於劇情講述家俊與菲雅是貌合神離的「政治婚姻」，家俊為了追求美貌與智慧並重的雜誌社總編輯Mandy，更施展渾身派對大搞奢華生日P。其中一幕，在名店大肆購買奢侈品為搏女神一笑的家俊，著住恤衫、插住褲袋，在一眾工作人員的簇擁下在商場漫步，感覺猶如名模行天橋般有型有款，難怪有網民高呼「超級靚仔」。

另一場口中，陳展鵬的打扮亦值得留意，為了突顯貴氣及帥氣，展鵬除了加配腰果花紋圍巾點啜恤衫領口、還在肩膀隨意配搭了書卷味濃的白色毛衣，一看就是名門公子哥兒，認真入型入格。網民亦發現，年近50的展鵬，皮膚質素相當好，冇乜細紋兼望落依然緊緻，大讚他是視帝級逆齡代表。其實展鵬之所以咁弗，與他私下熱愛運動有關，曾是乒乓球港隊成員的他，現在閒時還會打高爾夫球，加上自律均衡飲食，自然保養得宜。

而在劇中負責「破壞」展鵬與傅嘉莉婚姻的，是新生代潛力小花陳楨怡（Celina）。由於Celina本身擁有43吋逆天長腿加九頭身先天優勢，而為配合劇中硬朗、自信人設，劇組為Celina預備了多套超型格短打造型，其中一套白色貼身小背心加卡其色短裙，令她望落更十足十「盜墓者羅拉」般有型有款，舉手投足均散發名模氣場，十分耀眼。舉手投足都女人味爆燈，兼與展鵬在劇中「眉來眼去」入戲十足的Celina，更令觀眾更期待家俊與Mandy的後續發展。作為TVB潛力小花之一的Celina，近年拍劇發展蒸蒸日上，計埋今年已四度演出台慶劇，先後為2023年《新聞女王》、2024年《巾幗梟雄之懸崖》、2025年《巨塔之后》，以及今年的《玫瑰戰爭》，而且發揮一套比一套好，絕對是潛力股。陳楨怡畢業於英國頂尖名校倫敦大學學院（UCL）巴特利特建築環境學院，是名副其實的建築界學霸。除了高學歷，還擁有令人羨慕的「九頭身」完美超模比例。身高171cm以上的她，憑藉43吋逆天長腿獲封新一代「索腿天后」，近年更打破高貴文青形象，苦練功夫並在國際武術賽中奪得劍術與長槍金牌，成功轉型為內外兼備的「學霸打女」。