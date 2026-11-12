黃淑蔓率同門師弟妹大玩《旋轉木馬》Dance Challenge 密密籌備首個個人演唱會

黃淑蔓Feanna的《旋轉木馬》推出後大獲好評，火速成為人氣之作，更成功衝出香港將音樂帶到世界各地，不少韓星、日星都爭相翻拍cover，而Feanna圈中好友亦紛紛響應她發起的Dance Challenge。日前4位同屬寰亞音樂的師弟妹連家穎（Vian）、江博熙（Hei）、成基哲（BlueS）及楊煜謙（Nicolas）更特意前來挑戰大師姐Feanna，5位藝人齊齊現身太古城中心，為「Festival of Wonders」添上滿瀉青春活力與歡笑聲。

當日Feanna為「Festival of Wonders」主題活動擔任特別嘉賓，她以一身冬日造型登場，率先現身於場內、以她的招牌笑容與多個色彩繽紛的打卡位拍照，更挑戰現場互動遊戲，還為大家送上一份驚喜的聖誕禮物──即場於「歡樂迴旋木馬」前大跳大熱曲目《旋轉木馬》，以甜美感染力為全場注入滿瀉快樂能量，讓大家齊齊於太古城中心「LIVE HAPPY 快樂識放」。

Feanna興奮分享：「平時我都好鍾意聖誕節嘅氛圍，今次嚟到太古城中心覺得好似進入咗一個天馬行空嘅幻想世界！喺商場入面見到一座9.5米高嘅城堡真係好震撼，行到入兩條隧道又好得意，再穿返出嚟又有三個打卡位，全場都好colorful好多焦點，真係目不暇給！」平日點子多多的她亦笑言自己的性格與活動主題不謀而合：「我本身都係一個好有想像力、好多奇趣諗法嘅人，所以一嚟到見到咁多充滿奇想嘅場景，就覺得好啱自己！每個場景都有好多得意細節，一路行一路都有新發現，好似真係走咗入一個奇幻世界咁。」問到最喜歡哪個打卡點？Feanna笑言自己好貪心：「好難揀啊！真係全部都好靚，不過最有feel一定係呢座「歡樂迴旋木馬」，紅白木馬華麗又好有氣氛，忍唔住自拍咗好多張。同埋今日最特別係仲有4位師弟妹陪我，好似同朋友提早過聖誕咁好興奮！」