金秀賢以證人身份出庭近5小時 「橫豎研究所」主持金世義呼冤要求當面對質

韓星金秀賢去年捲入已故女星金賽綸的戀情風波，被爆料YouTube頻道「橫豎研究所」主持人金世義公開二人曾發展地下情，又直指金秀賢在女方未成年時已開始交往，戀情爭議重創金秀賢的演藝事業。時隔一年多，金秀賢展開終極反擊，昨天（11日）他更以證人身份現身首爾中央地方法院，針對金世義涉及散布不實訊息、侵犯隱私、跟蹤騷擾等指控的案件出庭作證。整場審訊採不公開方式進行，時間長達4個半小時，由於案件涉及個人隱私，法官決定採取不公開證人訊問，金世義則透過律師否認所有指控。

《山寨人生》上架無期 據韓媒報道，金秀賢昨午1時40分左右抵達法院，並經由秘密通道進入法庭，成功避開傳媒鏡頭，亦沒有對外接受訪問。同時，金世毅也提出要跟金秀賢當面對質，不過相關申請仍有待法庭裁定，出庭時也主張無罪的金世毅呼冤強調錄音檔絕沒有造假。事實上，金秀賢被金世毅毀滅性爆料後，去年面對外界質疑時曾召開記者會澄清，如今他選擇以法律程序持續回應爭議，讓事件與內情再度受到外界關注。事件去年轟動全韓各界，但相關證據被當地警方查出七處造假痕跡，今年5月形勢大反轉，檢方當時確定申請羈押金世義，認定他散布虛假言論、破壞金秀賢的聲譽。

隨著法律案件逐漸明朗，金秀賢已逐復出，今年９月回歸韓國舞台，為大型頒獎禮「2026 THE FACT MUSIC AWARDS」擔任頒獎嘉賓，早前又在菲律賓舉辦大型見面會，吸引約2萬人到場，可是由他主演的Disney+韓劇《山寨人生》，抽起後至今仍未公布全新上架日期。