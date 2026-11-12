陳庭欣參戰「東張女神盃」400米台慶賽道 梁敏巧追訪獸父練出摩打腳成大熱

TVB迎來開台59周年，將於11月19日（下周四）舉行《萬千星輝賀台慶》。為隆重其事，今年台慶破天荒大搞「東張女神盃」，昨日（11日）公布六位「東張女神」參賽名單，分別是陳庭欣（Toby）、何沛珈（Roxanne）、梁敏巧（Maggie）、李旻芳（Lucy）、甘詠寧（Phoebe）、黎寬怡（貓仔Kitty），將以往在節目中不惜一切追尋真相的狂奔場面搬上台慶賽道，由全港觀眾見證下同場決戰400米，在真‧跑道上展現「東張精神」。

昨日，「東張女神盃」在觀塘HEXAGON DYNAMIC ASIA健身工作室舉行記者會，由工作室老闆「大隻仔」關曜儁（Leo）擔任主持。六位「東張女神」齊以運動look亮相，貼身運動上衣搭配短褲，大騷健康美線條及青春活力，十分吸睛。為公平起見，六位「跑女」即場過磅及抽出專屬賽道，其中「貓仔」擺出跑步pose時，結實二頭肌十分搶fo。經過一輪抽籤，賽道分配最終為：1號賽道Lucy、2號賽道Toby、3號賽道Roxanne、4號賽道Phoebe、5號賽道Kitty、6號賽道Maggie。

Leo還即場化身「魔鬼教練」，以彈力帶替六位「東張跑女」進行賽前訓練。一眾「東張跑女」其後接受《東張西望》訪問分享備戰心情，Maggie表示：「好期待，好興奮，我唯一嘅希望，係可以喺播映時間之內完成，唔好到廣告嘅時候我都仲未跑完。」至於Toby則指跑步難不到Roxanne與Phoebe：「因為佢哋兩個有跑開。」Roxanne笑言由於今次觀眾估中勝出者或是包尾都有獎，所以完全沒有壓力。Phoebe則賣口乖指自己平時邊跑住跑步機邊睇《東張》，並笑言由於比賽當日不能睇住《東張》跑，故結局難料。自正式公布六位跑女名單後，網上旋即掀起熱討，網民齊齊競猜心水，暫以曾因追訪獸父跑出熱話的梁敏巧呼聲最高。