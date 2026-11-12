Dune｜首兩集349分鐘馬拉松式IMAX重映 《沙丘瀚戰：第三章》12.16壓軸登場

萬眾期待的《沙丘瀚戰》三部曲最終章《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）將於12月15日在 IMAX巨幕優先上映，12月16日正式開畫。為迎接這場沙漠史詩的終極結局，指定戲院將於11月14日及15日率先推出《沙丘瀚戰》系列IMAX重映馬拉松，讓觀眾在大銀幕上一次過重溫第一、二章的浩瀚旅程，為第三章做好準備。
第一章：少年走進沙漠，滅門陰謀揭開序幕
《沙丘瀚戰》第一章以阿特雷斯家族繼承人保羅（添麥菲查洛美 飾）的視角展開。統治海洋行星卡樂丹的阿特雷斯公爵，在帝王詔令下接手沙漠行星阿拉吉斯的管治權，當地是宇宙中最珍貴資源「香料」的唯一產地。然而，這一切實為帝王與哈根尼家族聯手佈下的滅門陷阱，阿特雷斯公爵最終被哈根尼男爵使計殺害。保羅與母親積西嘉夫人僥倖逃入沙漠，獲當地原住民弗雷曼人接納，並與弗雷曼女戰士采寧相遇，逐步踏上守護子民與香料的命運之路。
第二章：復仇與覺醒，救世主神話的陰暗面
第二章緊接滅族之後，保羅與積西嘉深入沙漠腹地，在采寧（辛蒂雅 飾）及弗雷曼部落首領的協助下，學習沙漠生存與御敵之道，並獲弗雷曼人認可，成為敢死隊員。保羅率領弗雷曼人向哈根尼家族展開復仇之戰，最終殺死哈根尼男爵，為父報仇。然而，勝利的代價遠超想像：保羅為鞏固權力，向帝王之女伊如蘭公主提出婚約，令采寧心碎並逐漸與他對立；他更預見到自己將引發一場以他之名席捲宇宙的聖戰，救世主的光環底下，是逐步失控的命運。
是次《沙丘瀚戰》系列IMAX重映馬拉松，將兩集連播逾五個半小時，總片長349分鐘，包含15分鐘中場休息及共11分鐘額外片段，讓觀眾在IMAX巨幕與史詩配樂中，完整沉浸於導演丹尼斯維爾諾夫打造的沙漠世界。《沙丘瀚戰：第三章》的故事設定在第二章的17年後，保羅已成為宇宙皇帝，卻面臨來自各方勢力的敵意、愛人采寧的背離，以及妹妹Alia的詭異力量崛起，為三部曲劃上句號。