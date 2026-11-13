木村拓哉抵台逾800粉絲接機 慶祝54歲生日：成為大家人生的一部分

日劇天王木村拓哉昨日（12日）下午抵達台北松山機場，準備迎接兩天的演唱會，吸引超過800粉絲到場接機。去年抵台時，他曾許下希望能拿起麥克風、以演出形式再訪台灣的心願，如今終於實現約定，讓他相當開心。更巧的是，今日（13日）正好是木村拓哉54歲生日，他也期待能與台灣粉絲一起度過這個特別時刻。

被問到這次終於實現去年許下的約定，對於即將登場的台北演唱會有什麼期待，木村拓哉表示：「能夠像這樣再次以演唱會的形式來到這裡，實現了當時的想法，我感到非常開心。」他也感謝台灣粉絲以溫暖的心意迎接自己，期待接下來連續兩天能與大家共度時光，並笑說：「雖然只是巧合，明天剛好也是我自己的生日，能把這一天變成某種特別的時刻，我也感到非常期待與開心。」