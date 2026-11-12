江嘉敏自揭離巢TVB辛酸 否認釣金龜直認keep住多人追

新城知訊台節目《放飯ICU》本集邀請到近日在HOY TV處境劇《你的保安李寶安》中首度登場的江嘉敏，分享新劇拍攝情況，並大談離巢TVB近兩年來的心路歷程及工作近況。被問及感情生活時，她強調現階段以事業為重，更霸氣表明絕不為嫁入豪門而放棄幕前演出：「我覺得我未必可以100%放低晒，如果一刀切唔可以拋頭露面，咁佢就唔係我老公囉。」

江嘉敏在節目中風趣地表示：「我感情狀況一路都好穩定嘅，穩定多人追！」她坦言十幾歲時曾是「戀愛腦」，甚至試過為了見男友而向客戶裝病推掉工作，亦曾因男友忘記她想吃日本菜而黑面整晚。如今心智成熟，她直言擇偶最重視感覺與禮貌，更自爆曾與一位外在條件極佳的對象食飯，卻因對方在首次見面便指手畫腳批評她獨居「住咁大間屋」，甚至質疑她會隨便帶朋友回家，令她覺得極無禮貌而即時「落閘」不再聯絡。至於屢被拍到出入馬場而被指「釣金龜」，她澄清純粹捧場支持有份養馬的朋友，但為免引起誤會，決定日後減少前往。

賺少捱兩餸飯

離開TVB近兩年，江嘉敏形容當初不續約如同「裸辭」，全因希望跳出既有角色框架嘗試新挑戰，甚至曾做好最壞打算，學寫履歷表準備轉行做文職或教鋼琴。現時身兼數職「一腳踢」處理接洽工作與檔期，她自爆初期曾因同時應付多個客戶查詢而壓力爆煲落淚，如今已漸漸適應，理財上亦學會「賺多買多、賺少食兩餸飯」的彈性生活模式。她又提到當年搬出來獨居，全因不想媽媽深夜坐在客廳苦等她收工。

談及在《你的保安李寶安》中飾演「Creamy」一角，江嘉敏透露角色同樣是有錢女，更是劇中二世祖唐樂琛的親生家姐。為免演繹手法與以往正劇中的「反白眼」千金小姐雷同，她刻意加入喜感並以「扮可愛」製造反差，同時努力適應處境劇極快且濃縮的拍攝節奏。此外，久未露面的她被主持大讚明顯消瘦，她笑言自己是偏水腫體質，為了上鏡好看特意節食兩星期，並在開工前一晚戒吃澱粉質以達致去水腫效果。問及未來目標時，12歲便擁有鋼琴演奏級資歷的她笑言，出碟只是開玩笑，現時最大目標是進軍大銀幕，期望能獲得更多拍攝電影的機會。