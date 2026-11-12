樊亦敏帶三愛犬拍全家福 請工人一對一貼身照顧

TVB Plus全新訪談節目《我和牠的故事》，共邀來12位愛心滿滿藝人跟家中愛寵登埸，記錄雙向陪伴的溫暖，以生命影響生命。節目逢周四、五晚10時在TVB Plus（82台）播出，每集分別請來湯盈盈、孔德賢、馬貫東、樊亦敏、姚子羚、Maria Cordero（肥媽）、陳庭欣、黃嘉雯、黃劍文、彭健新、梁諾妍、郭偉亮（Eric）受訪。

今晚（12日）播出的《我和牠的故事》，「三太」樊亦敏（Amy）與三頭愛犬登場，當中包括松鼠狗姊弟︰集可愛與霸氣於一身的家姐Hana、性格貪玩細佬Kuma，與及一頭臘腸狗Fred。節目中Amy偕同三頭愛犬到影樓拍攝全家福，巴閉處牠們各有傭工一對一照顧出場。Amy提到當初兩隻松鼠狗回家時非常驚青，她笑說︰「起初係匿埋梳化底，經過一段時段，先出嚟搵我抱。Hana係屋企話事人，兩隻男仔狗都驚咗佢，佢先係真正公主。」另一隻松鼠仔仔為「食玩瞓」專家，對鏡頭非常敏感，攝影機一接近便會扭頭去另一邊，萬試萬靈。