曾傲棐黃淑蔓入圍叱咤我最喜愛超開心 Feanna揚言入5強落街攬女

曾傲棐(Arvin)、黃淑蔓(Feanna)一齊到旺角出席鐘錶活動，除了各自演繹自己的作品外，也一齊合唱《報復式的浪漫》。Arvin表示最想送隻手錶俾黃明德，因為每次約對方都例遲半小時，笑他的時區特別過人。Feanna笑謂身邊也有朋友不守時，也是例遲半小時。
Arvin與Feanna入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手」12強，Arvin表示當中99%功勞都是歸於公司的團隊，自己當然也有盡力做音樂。他說︰「不論咩原因投我票都好，都好感激你哋，好似個主題咁『攬我』，因為投票係好直接表達對一位歌手嘅支持，我當然開心有咁多人投俾我！本身我係好懶，我要檢討下自己，我係無投過票！」在旁的Feanna大感震驚說︰「下？我投咗俾你喎！咁我好失望喎！」Arvin即表示待會立即開帳號。
多謝大家支持打入12強
問到有沒有信心再進一步入十強、五強，他表示沒有想太多，「我成日都覺得獎項同我無關，今次拉下票係因為見到身邊人好落力，fans、朋友都好俾心機谷我去下一個階段，我都盡力唔好辜負大家支持。」
Feanna就表示工作中收到消息，「好開心！我真係發夢都無諗過，我出道11年都未試過入到嗰個走勢圖，好感恩同珍惜呢個感覺！多謝大家投票！」問到會否落力拉票，她表示如果入到十強會做一些東西回饋支持她的人，如再入到5強會直播落街攬大家，但只限女仔。
已邀圈中多位好友出席
Feanna即將開騷，Arvin表示到時會入場支持，他說︰「每個人第一個concert係好珍貴，我自己今年都完成咗第一個演唱會，係會有種感覺想叫啲朋友嚟俾力量自己，所以好想第一個演唱會一手一腳自己搞掂佢。Feanna透露自己準備得七七八八，並已邀請一些幫過她、合作過的前輩、朋友來見證她人生首個演唱會。