曾傲棐黃淑蔓入圍叱咤我最喜愛超開心 Feanna揚言入5強落街攬女

曾傲棐(Arvin)、黃淑蔓(Feanna)一齊到旺角出席鐘錶活動，除了各自演繹自己的作品外，也一齊合唱《報復式的浪漫》。Arvin表示最想送隻手錶俾黃明德，因為每次約對方都例遲半小時，笑他的時區特別過人。Feanna笑謂身邊也有朋友不守時，也是例遲半小時。

Arvin與Feanna入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手」12強，Arvin表示當中99%功勞都是歸於公司的團隊，自己當然也有盡力做音樂。他說︰「不論咩原因投我票都好，都好感激你哋，好似個主題咁『攬我』，因為投票係好直接表達對一位歌手嘅支持，我當然開心有咁多人投俾我！本身我係好懶，我要檢討下自己，我係無投過票！」在旁的Feanna大感震驚說︰「下？我投咗俾你喎！咁我好失望喎！」Arvin即表示待會立即開帳號。