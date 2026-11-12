鍾柔美與劉展霆企埋一齊大合照 緋聞男女無避忌

無綫《萬千星輝賀台慶》將於11月19日舉行，今日 一眾藝員於6 號幹線 (中九龍繞道 — 九龍灣段)採排舞蹈表演，鍾柔美Yumi、詹天文Windy和林智樂(Felix)齊齊受訪，Yumi被爆帶病上陣，她解釋：「因為天氣轉變得太緊，所以凍親。」他們表示將會與前輩羅嘉良一起參與開場舞蹈表演。

粉紅系列襯到絕

談到與緋聞男友劉展霆(Eden)同場，Yumi表示：「見佢不停跳Breaking，同孖八(李俊華)一齊，我諗各有solo環節，我同Windy都有solo部分，大家都好努力去練習。」問到可有尷尬或避忌，她就擰擰頭，再追到是否朋友關係，她點頭道：「都係照普通咁。」從現場大合照所見，Yumi和Eden企在一起，果然是沒尷尬避忌，兩人更湊巧地穿粉紅色系列的服裝。

接著，話題轉到Windy音樂劇《我們的青春日誌》外傳《Nancy亂噏Show》內地巡迴演出，她在社交平台分享內地流行的「閃身舞」，她表示由導演陳恩碩和舞蹈總監提議，Yumi更即席示範，兩人表示輕鬆，但就提醒大家切勿亂跳，容易扭傷。林智樂表示已為台慶備好戰衣，屆時更會聯同陳展鵬和甄敏芳，將台慶綜藝節目《弊傢伙！有嘢唔見咗！》的遊戲搬上舞台。