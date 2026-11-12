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娛樂
出版：2026-Nov-12 23:15
更新：2026-Nov-12 23:15

TVB台慶2026｜朱敏瀚自覺彩排跌低好小事 被吳偉豪周嘉洛笑係表演一部分

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周嘉洛、吳偉豪與朱敏瀚到6號幹線拍攝。(吳康琦攝)

攝，全都是無綫力捧的小生小花，當中包括︰張振朗、周嘉洛、羅天宇、馬貫東、阮浩棕、劉佩玥、蔡潔、劉穎鏇、郭柏妍等。周嘉洛、吳偉豪及朱敏瀚在等埋位時，更自娛大玩「跳火圈」。今次一眾藝員在隧道內戴歌戴舞，吳偉豪指今次表現是向某一部經典作品，而自稱是舞蹈員出身的朱敏瀚形容今次沒有難度，所以很快已經可以pick up，周嘉洛也大讚吳偉豪及朱仔跳得非常純熟。

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小事一則

早前朱敏瀚為台慶表演項目彩排時發生意外，他說︰「當日成個過程係安全，我覺得無事，成朝訓練都有跌嘅，自己都學識點落地。其實嗰組動作係要上天台拍，已經完咗。」嘉洛與吳偉豪笑指朱仔跌低其實是表演的一部分。

他透露該表演項目分為錄影及現場兩part，錄影原因是有些動作拍起上來會驚險些，現在忙於彩排現場部分，並指兩組動作難度相若。嘉洛表示自己錄影的動作完成得比彩排好，現比較擔心直播當晚的動作，笑言已有兩手準備。

唔覺似MINGYU

談到周嘉洛獲金鐘國認證他某些角度看上去似人氣男團 SEVENTEEN 成員MINGYU時，他表示︰「我唔肯定佢真係認證，效果做出嚟大家笑就OK！」對於周嘉洛跟MINGYU撞樣一事，掀起兩邊fans的罵戰，嘉洛說︰「討論好啦！唔好傷細胞，唔好激烈，唔好罵，唔好傷心，影響自己心情！」

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吳偉豪、林凱恩及周嘉洛自《愛‧回家之開心速遞》之後再次合體。(吳康琦攝)

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