TVB台慶2026｜朱敏瀚自覺彩排跌低好小事 被吳偉豪周嘉洛笑係表演一部分

攝，全都是無綫力捧的小生小花，當中包括︰張振朗、周嘉洛、羅天宇、馬貫東、阮浩棕、劉佩玥、蔡潔、劉穎鏇、郭柏妍等。周嘉洛、吳偉豪及朱敏瀚在等埋位時，更自娛大玩「跳火圈」。今次一眾藝員在隧道內戴歌戴舞，吳偉豪指今次表現是向某一部經典作品，而自稱是舞蹈員出身的朱敏瀚形容今次沒有難度，所以很快已經可以pick up，周嘉洛也大讚吳偉豪及朱仔跳得非常純熟。

小事一則

早前朱敏瀚為台慶表演項目彩排時發生意外，他說︰「當日成個過程係安全，我覺得無事，成朝訓練都有跌嘅，自己都學識點落地。其實嗰組動作係要上天台拍，已經完咗。」嘉洛與吳偉豪笑指朱仔跌低其實是表演的一部分。

他透露該表演項目分為錄影及現場兩part，錄影原因是有些動作拍起上來會驚險些，現在忙於彩排現場部分，並指兩組動作難度相若。嘉洛表示自己錄影的動作完成得比彩排好，現比較擔心直播當晚的動作，笑言已有兩手準備。