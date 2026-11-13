女神配對計劃2｜郭珮文驚爆Preston私下無乜連絡 阮嘉敏俞可程盼求愛勇者多主動

《萬千星輝賀台慶》將於下周四(19日)舉行，TVB派出近百藝員到6 號幹線拍攝，全都是無綫力捧的小生小花，當中也包括《女神配對計劃2》的俞可程、阮嘉敏、郭珮文。三人表示不知道為何不見另外4位女神，相信是她們也有其他負責的表演項目。阮嘉敏表示因為人人都有不同工作，舞蹈員一見到大家就盡力教；郭珮文指今次的舞蹈很簡單，俞可程也謂最重要是表達到開心的氣氛。
談到台慶大抽獎，郭珮文曾兩度中現金獎，合共抽中44.5萬元，但她笑言理財能力欠佳，「嗰陣又請人食飯，自己又有啲日常開銷就好快無晒。」俞可程就試過在公司盤菜宴抽中iPhone，以及試過在台慶投票中獎分得獎金，但數目超不及郭珮文，阮嘉敏聞言大呻︰「下？我抽得風扇仔！」
問到《女神配對計劃2》拍攝進度，阮嘉敏透露去到尾聲，但她們不約而同表示其實拍攝的時間不足以與求愛勇士有深入認識，只能私底下再聯絡。俞可程表示私下有約不同求愛勇者，間中也有跟他們互傳短訊。阮嘉敏就指跟吳旭東因為拍攝節目才多了聯絡，不在只限於過時過節互相問候。
郭珮文自言是慢熱的人，所以希望別人做主動，但Preston「呢一步就唔係好見佢有！」她續說︰「佢無乜呀，佢係nice嘅，見網上評論比較多就會關心下，但日常溝通就唔係咁多。如果你叫我主動搵佢，我又唔係呢種性格。我唔通同佢講今日天氣幾好，我係需要人地lead住我。」她亦不忘公開呼籲Preston要多些連絡她，希望可以跟對方多些溝通。阮嘉敏、俞可程表示明白郭珮文心態，坦言如果對方是比較喜歡自己的話，一定會多主動。