女神配對計劃2｜郭珮文驚爆Preston私下無乜連絡 阮嘉敏俞可程盼求愛勇者多主動

《萬千星輝賀台慶》將於下周四(19日)舉行，TVB派出近百藝員到6 號幹線拍攝，全都是無綫力捧的小生小花，當中也包括《女神配對計劃2》的俞可程、阮嘉敏、郭珮文。三人表示不知道為何不見另外4位女神，相信是她們也有其他負責的表演項目。阮嘉敏表示因為人人都有不同工作，舞蹈員一見到大家就盡力教；郭珮文指今次的舞蹈很簡單，俞可程也謂最重要是表達到開心的氣氛。

談到台慶大抽獎，郭珮文曾兩度中現金獎，合共抽中44.5萬元，但她笑言理財能力欠佳，「嗰陣又請人食飯，自己又有啲日常開銷就好快無晒。」俞可程就試過在公司盤菜宴抽中iPhone，以及試過在台慶投票中獎分得獎金，但數目超不及郭珮文，阮嘉敏聞言大呻︰「下？我抽得風扇仔！」