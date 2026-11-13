TVB台慶2026｜葉蒨文睇GM超Deep V造型興奮笑出聲 梁敏巧李芷晴被迫共賞齊呼好噁心

TVB昨日(12日)派出近百藝員到6 號幹線拍攝《萬千星輝賀台慶》序幕跳舞演出，葉蒨文(Sophie)、梁敏巧(Maggie)和李芷晴(Stephanie)亦有參與，3人受訪時，梁敏巧直認手腳不協調，故此會提早1小時到先加鐘練舞，Sophie笑問：「但係都仲係甩(舞步)？」Maggie笑言勉強跟到，自言只是「rap唱擔當」。

葉蒨文尷尬解釋

談到台慶戰衣準備時，她們表示已選好服裝及試身，問Sophie事前可有給男友曾展望(CM)過目，她就表示兩人從不干預對方的工作服飾，但就自爆常send造型照給GM，方對方欣賞。梁敏巧聞言就爆料，指大清早一齊搭公司車開工時，突聽到Sohpie的笑聲，「聽到佢笑到喼喼聲，佢話有嘢想分享俾我聽，我啱啱強迫咗工作人員影GM超Deep V相俾我睇，我望到真係覺得好許開心。」Maggie續說：「我哋話唔要，好噁心！」

Sophie尷尬解釋，「因為佢拍廣告個look未見過，佢又chok晒咁，我就好興奮忍唔住要笑出聲，留意返係佢哋問到咩事……」話未說完，李芷晴繼續爆料，「佢坐我哋前面，突然擰轉面，跪坐喺張凳上面話：『我有啲嘢想分享，雖然你哋未必想知！』」Sophie放棄辯解，「做姊妹係迫你哋睇呢啲㗎啦。」