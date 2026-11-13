TVB台慶2026｜葉蒨文睇GM超Deep V造型興奮笑出聲 梁敏巧李芷晴被迫共賞齊呼好噁心

TVB昨日(12日)派出近百藝員到6 號幹線拍攝《萬千星輝賀台慶》序幕跳舞演出，葉蒨文(Sophie)、梁敏巧(Maggie)和李芷晴(Stephanie)亦有參與，3人受訪時，梁敏巧直認手腳不協調，故此會提早1小時到先加鐘練舞，Sophie笑問：「但係都仲係甩(舞步)？」Maggie笑言勉強跟到，自言只是「rap唱擔當」。
葉蒨文尷尬解釋
談到台慶戰衣準備時，她們表示已選好服裝及試身，問Sophie事前可有給男友曾展望(CM)過目，她就表示兩人從不干預對方的工作服飾，但就自爆常send造型照給GM，方對方欣賞。梁敏巧聞言就爆料，指大清早一齊搭公司車開工時，突聽到Sohpie的笑聲，「聽到佢笑到喼喼聲，佢話有嘢想分享俾我聽，我啱啱強迫咗工作人員影GM超Deep V相俾我睇，我望到真係覺得好許開心。」Maggie續說：「我哋話唔要，好噁心！」
Sophie尷尬解釋，「因為佢拍廣告個look未見過，佢又chok晒咁，我就好興奮忍唔住要笑出聲，留意返係佢哋問到咩事……」話未說完，李芷晴繼續爆料，「佢坐我哋前面，突然擰轉面，跪坐喺張凳上面話：『我有啲嘢想分享，雖然你哋未必想知！』」Sophie放棄辯解，「做姊妹係迫你哋睇呢啲㗎啦。」
直認《女神》拍攝時間短 靠私下聯絡相處
Sophie原打算與GM到內地旅行慶生，卻遺失了身份證及回鄉卡，她表示已補領身份證，但暫時未有計劃補慶，她笑言，「我全部心力都放喺慶祝TVB生日，我生日好閒。」除了序舞的歌舞，她們各自亦有不同的表演環節，每日至於練舞4小時以上，問到李芷晴與蛋糕王子的了解情況，她笑言全力以付慶祝TVB生日，未有時間兼顧。
談到《女神配對計劃2》的女神和主持林盛斌，日前開Live透露實質相處時間不多，很難單純靠拍攝時間決擇。梁敏巧坦言拍攝時間短，「不過監製話可以私下溝通，但認識時間都係長，取決於求愛勇者係咪真係會深度交流。」李芷晴補充，「好睇對方主唔主動，我嘅求愛勇者都偏向內向，我亦唔係主動，所以私下少啲約會。」她們認為要視乎緣份，Maggie謂，「搵到係超級幸運，搵唔到就下一次，唔一定要喺節目度搵到。」