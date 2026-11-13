Nancy Kwai魏浚笙三度攜手高顏值MV Jeffrey自肥揸經典棍波車：男人有「棍」比較好

Nancy Kwai和魏浚笙推出合唱歌《你好就夠》，往日本拍MV。

Nancy Kwai、魏浚笙(Jeffrey)早前互相客串對方 MV，被網民譽為2026最高顏值MV後，兩人延續甜蜜互動，首度攜手推出合唱歌《你好就夠》。問到二人是否一早已計劃今年內推出合唱歌，以及這首合唱歌與各自單曲《How could you?》及《已出之物》是否有關聯？Nancy說：「原本係無呢個打算，直到《How could you?》MV推出後反應好好，我哋嘅同事就萌生咗呢個念頭，所以就有呢個合作啦，我覺得呢首歌可以係前傳亦都可以係後續，大家可以睇哂三個MV之後感受一下阿！」

《你好就夠》由徐浩任作曲及監製、陳詠謙及甄敏延填詞，黃兆銘編曲，講述兩個人在分開後，那種想觸碰卻又縮回手的拉扯，理智上「無辦法理解」，情感上卻又困在「解不開的結」裡。兩人遠赴日本取景拍ＭＶ，拍攝當日適逢當地花火大會，二人首次參加，看到漫天煙花深感震撼。他們更換上浴衣傳統服裝，Nancy笑言雖喜歡浴衣造型，但穿著步驟繁複，而且需要綁得很緊透不到氣，Jeffrey更笑說：「個肚腩完全係抖唔到氣！」由於拍攝過程順利，Jeffrey睡眠充足好開心，過去每次到外地拍ＭＶ，經常要追日光、跑地點，今次與Nancy已經熟悉，拍攝親密鏡頭亦沒有面紅尷尬，很多畫面導演更一take收貨。

Jeffrey自封「秋名山車手」 Jeffrey在MV中初次駕駛經典名車AE86，大過手癮，他坦言有棍波牌照，但一直未有機會嘗試駕駛，今次得知MV需要駕駛便向導演表示希望能試駕棍波車，導演竟找來許多男孩子的Dream Car AE86，Jeffrey更為此在拍MV前瘋狂「補鐘」，一向無厘頭的Jeffrey笑說自己是「秋名山車手」，笑言要在香港購買復古車練習棍波技術，因為他認為男人有「棍」比較好。 而剛考獲車牌的Nancy亦表示有意成為車主，方便她與家人及愛犬外出玩樂！