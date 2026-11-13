Nancy Kwai魏浚笙再拍高顏值MV Jeffrey鍾情棍波車：男人有「棍」比較好

Nancy Kwai和魏浚笙推出合唱歌《你好就夠》，往日本拍MV。

Nancy Kwai、魏浚笙(Jeffrey)早前互相客串對方 MV，被網民譽為2026最高顏值MV後，兩人延續甜蜜互動，首度攜手推出合唱歌《你好就夠》。問到二人是否一早已計劃今年內推出合唱歌及這首合唱歌與對方各自的單曲《How could you?》及《已出之物》是否有關聯？Nancy說：「原本係無呢個打算，直到《How could you?》MV推出後反應好好，我哋嘅同事就萌生咗呢個念頭，所以就有呢個合作啦，我覺得呢首歌可以係前傳亦都可以係後續，大家可以睇哂三個MV之後感受一下阿！」

《你好就夠》由徐浩任作曲及監製、陳詠謙及甄敏延填詞，黃兆銘編曲，講述兩個人在分開後，那種想觸碰卻又縮回手的拉扯，理智上「無辦法理解」，情感上卻又困在「解不開的結」裡。兩人遠赴日本取景拍ＭＶ，拍攝當日適逢當地花火大會，二人首次參加，看到漫天煙花深感震撼。他們更換上浴衣傳統服裝，Nancy笑言雖喜歡浴衣造型，但穿著步驟繁複，而且需要綁得很緊透不到氣，Jeffrey更笑說：「個肚腩完全係抖唔到氣！」由於拍攝過程順利，Jeffrey睡眠充足好開心，過去每次到外地拍ＭＶ，經常要追日光、跑地點，今次與Nancy已經熟悉，拍攝親密鏡頭亦沒有面紅尷尬，很多畫面導演更一take收貨。

Jeffrey自封「秋名山車手」 Jeffrey在MV中初次駕駛經典名車AE86，大過手癮，他坦言有棍波牌照，但一直未有機會嘗試駕駛，今次得知MV需要駕駛便向導演表示希望能試駕棍波車，導演竟找來許多男孩子的Dream Car AE86，Jeffrey更為此在拍MV前瘋狂「補鐘」，一向無厘頭的Jeffrey笑說自己是「秋名山車手」，笑言要在香港購買復古車練習棍波技術，因為他認為男人有「棍」比較好。 而剛考獲車牌的Nancy亦表示有意成為車主，方便她與家人及愛犬外出玩樂！