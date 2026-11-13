IVE成員張員瑛單拖襲港 周一現身迪士尼樂園為聖誕揭開序幕

聖誕將至，香港迪士尼樂園度假區以「A Disney Christmas」為全城揭開佳節序幕，而為隆重其事，香港迪士尼特別邀請當今人氣炙熱的K-POP女團IVE成員張員瑛，下星期來港出席「奇妙聖誕由香港迪士尼樂園揭開序幕」活動。

「A Disney Christmas」將於2026年11月17日至2027年1月3日舉行，今年亮點包括魔雪奇緣世界迎來首個冬日市集、小雪人小白驚喜現身，以及全新日間城堡舞台表演。每年深受賓客喜愛的香港迪士尼聖誕傳統「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，將由聖誕高飛帶領下回歸，再次點亮樂園夜空。伴隨悠揚樂聲與浪漫飄雪，配搭無人機演出，為夜空增添滿滿夢幻光彩，綻放更多聖誕魔法驚喜。

IVE紅遍全球，在港亦迷盡萬千樂迷，IVE今年8月曾來港出席一連兩天假啟德體育園主場館舉行的「2026 TIMA國際音樂大賞」（TMElive International Music Awards），不過當時成員 Gaeul因行程撞期未能來港，隊長安兪真（Yujin）率領張員瑛、Rei、Liz、Leeseo以五人姿態現身，大唱來出道神曲《Eleven》，《Off The Record》、《I AM》、《REBEL HEART》、《BANG BANG》等作品，今次張員瑛單拖襲港，會在11月16日黃昏現身香港迪士尼樂園出席揭幕儀式，此行定必又會吸引大批粉絲前來追星。