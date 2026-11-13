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娛樂
出版：2026-Nov-13 14:12
更新：2026-Nov-13 14:12

吳嘉儀突宣布辦離婚　驚爆遭失業老公精神虐待兼禁足歸家

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吳嘉儀突宣布辦離婚，驚爆遭失業老公精神虐待。

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）憑主持節目《開心無敵獎門人》中的「獎老」為人認識。她於2023年8月與圈外男友Leo拉埋天窗，惟新婚僅四個月便曾於網上公審另一半，自揭遭改大門密碼而有家歸不得。事隔兩年多，吳嘉儀昨日（12日）突然在社交網連環發文，正式宣告正辦理離婚手續，並大爆多年來一直啞忍對方的連串惡行，引發外界高度關注。

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吳嘉儀疑執行李離開。

長期受暴力滋擾

吳嘉儀在IG限時動態發長文交代婚變內情，直言一直保持沉默是為了不讓家中長輩擔憂，未料卻令對方變本加厲，「持續的暴力損毀傢俱及我個人物品、受到家居監視錄影及滋擾，令我長期身心疲勞。」吳嘉儀明言理解男方一直失業的無奈，但強烈呼籲對方不要把人生的挫折發洩在旁人身上，並揭露近期對方的騷擾行為已升級，「惡意阻礙日常生活，我在刷牙對方立刻擰實水龍頭關水掣、用熱水時熄熱水掣。」行徑令人咋舌。

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吳嘉儀老公屢改家門密碼，禁足女方歸家。

屢改家門密碼

除了生活上的滋擾，吳嘉儀亦公開了一段門口的閉路電視畫面，顯示一名男子正在按電子門鎖；她指自己出門上班時，對方隨即更改密碼，並強調已保留原片以備日後作法律用途。吳嘉儀續爆男方已多次更改密碼阻止她入屋，更一度威脅若她不在指定時間內清空所有私人物品，便會趁她上班時將物品全部銷毀，並揚言：「間屋係我名，我有權清理呢度所有嘢」。

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決心離開

面對嚴峻的婚姻危機，吳嘉儀透露曾向多個家庭輔導機構及法律界朋友求助，各方得出的結論均是：「趁你人未有事，快離開」。他更展現出堅強的一面，強調自己會專注工作「準時上班見大家」。直至，今凌晨時分，她再上載推着幾件行李離開的照片，並向大家報平安表示：「我安全，早點休息，明天再努力Safe thx」。

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