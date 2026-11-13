張致恒出新歌《改過自新》求翻身 預告下一首帶阿仔合唱玩父子情

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四名兒子，一家六口多年來生活拮据，財困消息不斷。最近，他積極拍片似乎有意重返幕前，昨日他更在無預警下宣布推出新歌《改過自新》，更已火速拍埋MV並於網上頻道上架。今次，他找來網台主持洪仔及淦泉合唱，並邀得填詞人三本目老師為他度身訂做歌詞。

預告父子合唱 據知，歌曲背景是Steven對過去七年經歷的沉澱與總結，記錄了他從低谷中反思、到決定放低過去包袱的決心。對於Steven事隔多年再出歌，網民反應兩極，有人打氣支持：「仲以為你死性不改，原來已經改過自新」、「把聲仲好好聽」；但亦有人表示改過就應「由還錢開始」。而其中一條片段，三本目老師更預告下一首歌可以以「父子情」為題材，Steven 即問：「可唔可以搵埋啲仔一齊唱。」似乎想帶埋兒子殺入樂壇，靠親情牌挽回人氣。

生日飯後再爆seed 另外，Steven日前迎來42歲生日，獲高級鐵板燒餐廳邀請一家人食大餐慶祝，雯雯亦罕有面露微笑，眾人一同品嘗龍蝦、長腳蟹和牛扒，看似度過了愉快時光。未料Steven出帖文不久後，雯雯突然再爆seed ，以10字表示：「一個廣告賺下快錢衰咩？！」並透露家中有人患上CP肺炎，指「比一個CP肺炎玩死」疑似暗示Steven剛賺的廣告費轉頭已花在醫療上。