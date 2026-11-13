告別的年代專訪｜邱士縉宋芸樺大膽床戲有指導講清講楚 難忘監獄爆喊如打大佬(有片)

MIRROR成員邱士縉(Stanley)今年踏入人生新階段，與李炘頤(Alina)結束9年愛情長跑；事業上，多齣影視作品亦見其身影。除了網上廣獲好評的劇集《COURT！》和《日落下的彩虹》，還有上映中的電影《我阿爹想旅行》，Stanley更衝出香港，憑日劇《KiDnap Game》登陸日本富士電視台，首次擔重戲的電影《告別的年代》入選多倫多電影節，並入圍今屆金馬獎4項提名，雖然差半步無緣角逐最佳男配角，但演出獲金馬執委會執行長聞天祥點讚是遺珠，可謂豐收年。

從演最大挑戰 把握機會 《告別的年代》改編自黎紫書的同名長篇小說，邱士縉一人分飾「望生」和「連生」兩角，大哥望生是風流浪子，主要講廣東話，細佬連生則是內斂書生，說馬來口音的普通話。縱然與金馬提名擦身而過，但聞天祥指Stanley進入最後階段的評審，「他要處理兩個角色，而且跟宋芸樺很多感情戲，從前面的純情到後面的情慾，他的表現得到很好的迴響。」他坦言要兼顧兩種性格和語言，是從演以來最大挑戰的角色，故不敢怠慢，「我同自己講要好好把握，盡力去完成。」

打語言大佬 Stanley早於開拍前3個月已作準備，跟普通話老師熟練台前，再劇組安排的大馬老師調整口語，為了令自己咬字更清楚，事前口部熱身開聲不可少。他透露首場戲已經要打語言大佬，「我要讀好多封信，同女主角解釋，點解我要離開你，唔夠膽同你進一步，因為阿爸嗰輩有好多兄弟都係死於30歲……讀足7封信。」 拍完這場不斷追問導演效果，事後獲悉導演的朋友試看，以為他是當地人，甚至看不出是香港演員，才放下心頭大石，不過Stanley亦不敢沾沾，「通常台灣好客氣，信一半先。」

活不過30歲的魔咒 要同時演繹一對性格南轅北轍的孿生兄弟，Stanley從角色的價值觀入手，面對男丁不過30歲的家族史，「哥哥覺得既然30歲都死，就見一個愛一個，開心最重要，但細佬自小受媽咪教導，30歲就會死，唔好同咁多人有情感轇轕。」由於兄弟造型大不同，通常一日只演其中一角，故亦不至於精神分裂，但為投入角色，演弟弟時會禁食一日，「因為我本身能量好大，我想自己虛弱啲。」 及時行樂 開戲自肥 人生總有限期，假如知道尚有10年壽命，Stanley又會如何度過餘生？「我覺得會偏向哥哥，及事行樂，盡情享受，我相信人生在世係要有不同體驗。」天馬行空，若無任何經齊負擔，他笑言要退休與太太Alina旅遊享受人生，但轉念又不捨得演藝工作，「開套戲搵自己鍾意嘅班底，俾自己一個有難度嘅角色，搵梁朝偉、劉青雲合作。老實講做呢行唔覺得辛苦，因為我鍾意，拍十幾個鐘當然身體會好攰，但唔會覺得身心疲累。」 至於拍喜劇還是正劇，他自言不夠曳，較適合演正劇。

熟練對白 臨時應變 邱士縉兩個角色都與杜麗安(宋芸樺飾)有感情線，首次與女神合作，Stanley大讚對方友善沒架子，主動討論劇情演繹，最深刻是一場監獄爆喊戲，講述杜麗安重遇獄中的連生，「好感受到大家交流，我冇刻意諗係咪喊或幾時喊，但眼神對白好自然就去到，即使拍幾take都去到個情緒。」隨著累積演戲經驗，Stanley自言對喊戲不感壓力，「咁多年冇見，最愛嘅人突然出現，坐監坐到唔知時空，但只係記得以前同女主角嘅日子，單單係聽呢場戲已有感覺。」他深信自然流露的情感最有說服力，始終現場因素難控制，甚少事前設計，「好老土咁講，只能熟讀對白，做到點演繹都可以。」

男演員拍床戲 寧有親密指導 談到與女神宋芸樺有不少大膽情慾床戲，邱士縉慶幸劇組安排了親密指導，事前有工作坊加深彼此認識大家，「親密戲都會溝通好要點樣做，我隻手擺邊度，錫到你邊個位，溝通清楚。」作為男演員，他認為親密指導有助減低誤會，「其實要展現激情或情慾感覺，男仔摸邊個位，鏡頭都可以take到，如果好放心溝通咗，會掂大髀外側、內側……掂到邊個位，一早溝通咗就可以更放心去展現。」

文藝科幻片 雖不是首登大銀幕，但《告別的年代》是佔戲最重的電影，邱士縉憶述在多倫多影展看首映的感受，「首先會挑骨頭，點解嗰時會咁做？覺得有啲位可以做得好啲，但而家會放過自己多啲。」由於劇情複雜，連作者黎紫書都曾擔心改編成電影的可行性，他大讚影片拍得有美感，「我會形容為文藝科幻片，又有不同時空，虛實之間好多留白，好似拼圖，頭半小時係需要耐性。」 文：Grace、攝：林俊源 髮型：Seiko Sin @Hair Culture 化妝：Rainbow Chung 服裝：Burberry, Calvin Klein Giuseppe Zanotti (鞋), Apm Monaco(飾物)